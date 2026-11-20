El Gobierno tuvo que salir a dar explicaciones ante el borrador de decreto que buscaba modificar las reglas de las corridas de toros, permitiendo nuevamente el uso de puyas, banderillas y estoques.



Debido a las reacciones en contra que provocó el documento impulsado por los ministerios de Culturas y de Ambiente, este fue retirado de comentarios en las últimas horas.



Ante esto, desde la Presidencia aseguraron que el borrador de derecho publicado no corresponde a una instrucción impartida por el presidente, Abelardo de la Espriella, agregando que este fue revelado anticipadamente.



"El documento fue publicado de manera prematura, sin haber culminado las revisiones y coordinaciones institucionales correspondientes, razón por la cual fue retirado de la plataforma y no continuará su trámite", explicaron.

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Ante la críticas de diversos sectores, principalmente ambientalistas, aseguraron desde la Casa de Nariño que impulsarán su postura de la protección y el bienestar animal, reconociendo una cultura de respeto y además, prevenir el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales.



En el pronunciamiento público aseguraron que "el Gobierno Nacional reitera que no existe ninguna decisión presidencial encaminada a revivir las corridas de toros y que sus actuaciones estarán orientadas al fortalecimiento de la protección animal en Colombia".



El polémico borrador buscaba modificar las reglas impartidas en el Decreto 0703, que no solo exige demostrar que el evento tiene una tradición histórica, sino que además le prohibía usar puyas, banderillas, estoques y hasta la prohibición de menores de 18 años.



La plataforma Alto reconocida por su activismo en favor de los derechos de los animales rechazó la propuesta asegurando que esto representa un “grave retroceso en materia de protección animal y desconoce los avances normativos alcanzados en Colombia para poner fin a las prácticas de violencia y maltrato asociadas a la tauromaquia”.



“El Gobierno pretende modificar el marco normativo para permitir nuevamente la realización de corridas, en momentos en que la sociedad colombiana ha avanzado hacia una relación de mayor respeto y protección frente a los animales”, señaló.



En sus reclamos, recordó al gobierno la vigencia de la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé sancionado durante el gobierno Petro, que estableció la prohibición progresiva de las corridas de toros y espectáculos taurinos en el país.

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