La investigación por el asesinato de Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, registra un nuevo avance. En las últimas horas se conoció que las autoridades capturaron a un hombre conocido con el alias de Candelo, quien sería el presunto responsable de ejecutar el ataque sicarial que acabó con la vida del exfuncionario.

Castellanos fue asesinado el 26 de octubre de 2026, en el sector de El Pórtico, sobre el Anillo Vial Occidental de Cúcuta, cuando se movilizaba en su camioneta. El crimen generó conmoción en la capital nortesantandereana y motivó el despliegue de labores investigativas para identificar a los responsables.

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Por información que permitiera esclarecer el homicidio, las autoridades llegaron a ofrecer una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

La captura de alias Candelo representa un avance en las investigaciones para esclarecer el asesinato. Sin embargo, las autoridades mantienen reserva sobre los detalles del operativo, las circunstancias de la detención y el proceso judicial que deberá afrontar el señalado.