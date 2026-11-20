El Gobierno nacional anunció este viernes 20 de noviembre que entregará subsidios de arriendo temporal, compra de vivienda nueva y reparación de inmuebles a las familias damnificadas por el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 869 de 2026, expedida de manera conjunta por los ministerios de Vivienda y del Trabajo, junto con la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Para respaldar esta atención habitacional en zonas urbanas y rurales, se utilizará parte de los recursos del Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social (FOVIS), bolsa que contó con 1,66 billones de pesos para la vigencia 2026.

Monto del apoyo y cobertura territorial

El plan contempla un subsidio de arriendo temporal de hasta medio salario mínimo mensual para los hogares que requieren un espacio donde habitar mientras superan la emergencia. Adicionalmente, las ayudas económicas financiarán la adquisición de vivienda nueva o el mejoramiento estructural de las casas que registraron daños.

La asignación de estos beneficios se focalizará en siete departamentos del país: Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Quindío, Caldas, Cauca y Antioquia. Según los registros oficiales, en estas regiones se concentra el 98 % de las familias reportadas como damnificadas tras el movimiento telúrico.

Frente al alcance de la iniciativa y el control sobre la ejecución del presupuesto, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, señaló el propósito de la intervención estatal, con el “compromiso de vigilar” la utilización de los recursos.

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“Detrás de cada vivienda afectada hay una familia que necesita recuperar su tranquilidad. Desde el Gobierno nacional trabajamos para que estos subsidios lleguen a quienes más los necesitan, con el compromiso de vigilar que cada peso se utilice correctamente. Porque reconstruir también significa devolverles la esperanza a miles de familias”, expresó.

Por otro lado, el ministro de Vivienda destacó la disponibilidad financiera destinada para atender la contingencia, enfocándose en el tema económico el cual ha sido polémico durante los últimos días.

“Desde el primer momento de la tragedia estamos trabajando sin descanso para que las familias afectadas puedan reponerse de este difícil momento. Este monto de $1.66 billones de pesos representa un gran esfuerzo como Gobierno nacional. Le estamos cumpliendo a las familias”, detalló.

Operación y vigilancia de los recursos