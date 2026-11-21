El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre un nuevo bombardeo contra las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, que dejó un balance preliminar de cinco integrantes de la organización muertos en zona rural de Mapiripán, Meta. Se trata del bombardeo número 11, ejecutado durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre, en el marco de la Operación Ninfa.

A través de su cuenta de X, el mandatario señaló que la ofensiva fue desarrollada por las Fuerzas Militares, en coordinación con la Policía Nacional, y estuvo dirigida contra la estructura 44 Antonio Ricaurte, perteneciente a las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el balance preliminar divulgado por el presidente, durante el operativo fueron incautadas cuatro armas largas, dos armas cortas, 12 proveedores y municiones de diferentes calibres. Además, las autoridades reportaron la incautación de dos chalecos multipropósito, un equipo de campaña, un teléfono satelital, dos celulares y dos embarcaciones.

Lea aquí: ¿Qué le exigió De la Espriella a su gabinete? Los detalles de la carta a uno de sus ministros

El jefe de Estado aseguró que las operaciones contra estas organizaciones continuarán como respuesta a los ataques dirigidos contra los integrantes de la Fuerza Pública y la población civil.

"Cada ataque de los narcoterroristas contra nuestra Fuerza Pública o la población civil tendrá una respuesta cada vez más contundente", manifestó De La Espriella en su publicación.

Asimismo, el mandatario reiteró que su Gobierno mantendrá las acciones contra los grupos armados ilegales y felicitó a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional por los resultados obtenidos durante la operación.

Hasta el momento, las cifras corresponden al reporte preliminar compartido por el presidente a través de sus redes sociales.