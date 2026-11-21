El presidente Abelardo de la Espriella anunció desde Medellín que pondrá bajo revisión el inventario de bienes y activos que los antiguos integrantes de las Farc se comprometieron a entregar como parte del acuerdo de paz de La Habana. El mandatario sostuvo que, diez años después de ese compromiso, persisten dudas sobre la recuperación y administración de esos recursos, que debían contribuir a reparar a las víctimas del conflicto armado.

El anuncio lo hizo este sábado 21 de noviembre durante un acto en el Teatro Metropolitano de Medellín, al que asistió acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, para presidir la entrega de indemnizaciones a más de 1.000 víctimas del conflicto en Antioquia.

Lea aquí: A Miguel lo mató Gustavo Petro: la acusación de María Claudia Tarazona contra el expresidente

En su intervención, De la Espriella cuestionó que los responsables de la violencia no hayan cumplido plenamente con sus obligaciones de reparación y advirtió que la desmovilización o la firma de acuerdos no los exime de responder por los daños causados.

“Haber firmado acuerdos o haberse desmovilizado no libera a los victimarios de sus obligaciones. Tampoco pueden pretender que el pueblo colombiano asuma toda la carga económica de sus crímenes”, afirmó el mandatario.

El presidente recordó que una de sus principales críticas al acuerdo de La Habana ha sido, precisamente, la insuficiencia de la reparación material a las víctimas. Según dijo, ese pacto contempló la entrega de bienes y activos por parte de las Farc, pero los resultados, una década después, no corresponden a la magnitud de los daños ocasionados.

“He sido profundamente crítico del mal llamado acuerdo de paz de La Habana. Una de mis mayores objeciones es la insuficiente reparación material de las víctimas de la organización narcoterrorista de las Farc”, aseguró.

En ese sentido, hizo referencia a las advertencias de la Contraloría General de la República sobre incumplimientos en la entrega de bienes y deficiencias en los procesos de recuperación y administración. Para De la Espriella, la diferencia entre lo que fue incluido en los inventarios y aquello que realmente llegó a manos del Estado requiere explicaciones y responsabilidades.

Lea también: Consejo de Estado mantiene vigente la fusión entre Colombia Humana y el Pacto Histórico

“Mi gobierno utilizará todos los instrumentos legales para perseguir los bienes de los victimarios, sin excepciones, para ninguna organización terrorista y destinar esos recursos para reparar a las víctimas”, sostuvo.

Más de 10 millones de víctimas y una deuda de reparación superior a $106 billones

Durante el evento, el mandatario también expuso las cifras nacionales sobre la dimensión de la reparación pendiente. Colombia tiene registradas 10.139.092 víctimas del conflicto armado, pero apenas 2.008.759 personas han recibido indemnización, una proporción cercana al 20 % del total.

“Haber firmado acuerdos o haberse desmovilizado no libera a los victimarios de sus obligaciones. Tampoco pueden pretender que el pueblo colombiano asuma toda la carga económica de sus crímenes”, dijo el presidente.

De acuerdo con los datos presentados por el jefe de Estado, las necesidades de reparación que siguen pendientes superan los $106 billones, una cifra que, según planteó, obliga a buscar nuevas fuentes de recursos y a exigir que los responsables de la violencia respondan económicamente por sus acciones.

“La propia Contraloría General de la República ha denunciado incumplimientos en la entrega de bienes y graves deficiencias en su recuperación y administración. La distancia entre lo inventariado y lo efectivamente recuperado exige explicaciones y responsabilidades”, dijo De la Espriella.

La apuesta anunciada por el Gobierno es rastrear y recuperar los bienes de los victimarios para destinarlos a la reparación de las personas afectadas por el conflicto.

“No aceptaré que los responsables de tantos crímenes sigan escondiendo y disfrutando de sus fortunas, porque esa plata es de Colombia”, concluyó.

Tomado de El Colombiano.