El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) solicitó a la red social X evaluar la suspensión de la cuenta del expresidente Gustavo Petro, al considerar que una de sus publicaciones podría constituir una incitación a la violencia, tras llamar a los colombianos a exigir la renuncia del actual presidente, Abelardo de la Espriella.

La solicitud surgió después de que Petro publicara, durante la mañana del sábado 21 de noviembre, un mensaje en el que expresó: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”.

La publicación estuvo acompañada de un video de un minuto y 48 segundos, presuntamente grabado durante una jornada de manifestaciones realizada el pasado 19 de noviembre en Cali, donde el exmandatario intervino desde una tarima.

Para el MinTIC, el mensaje podría alentar acciones de presión colectiva y constituir una incitación a la violencia, razón por la cual pidió a X revisar el contenido conforme a las políticas de la plataforma relacionadas con publicaciones violentas y llamados a la violencia.

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En su comunicación, el Ministerio también argumentó que una cuenta con el alcance de @petrogustavo no debería utilizarse para promover acciones contra las instituciones del Estado.

Asimismo, hizo referencia a una decisión del Consejo de Estado relacionada con publicaciones anteriores del expresidente sobre un presunto fraude electoral, señalamientos que Petro ha reiterado contra el registrador nacional.

Petro respondió y denunció censura

Tras conocerse la solicitud, Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X, donde cuestionó la actuación del Gobierno y aseguró que la medida constituye un intento de restringir su libertad de expresión.

“Vemos a una ministra de comunicaciones reaccionando públicamente de manera inconstitucional. Ni más ni menos está pidiendo la censura a mi comunicación con el pueblo”, manifestó.

El exmandatario también relacionó la decisión con las recientes movilizaciones ciudadanas y sostuvo que existe un rechazo creciente hacia el actual Gobierno.

“Los asustó la inmensa movilización popular. Saben que hay una energía democrática en Colombia que no está dispuesta a retroceder y que es la mayoría real del pueblo de Colombia”, afirmó.

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En su pronunciamiento, Petro volvió a cuestionar la legitimidad del presidente Abelardo de la Espriella y reiteró sus acusaciones de un supuesto fraude en las pasadas elecciones presidenciales, sin que estas afirmaciones constituyan, por sí mismas, pruebas de irregularidades electorales.

“Tenemos un estafador de presidente y él no ganó las elecciones en el electorado real de Colombia”, aseguró el expresidente, quien también lanzó graves señalamientos sobre presuntos vínculos del Estado con organizaciones criminales.

Además, calificó al actual Gobierno como ilegítimo, contrario a los derechos de la ciudadanía y alejado de los intereses nacionales.

Finalmente, Petro insistió en que la solicitud del MinTIC representa una vulneración de las garantías constitucionales.

“Ya veremos qué pasa en mi cuenta X, pero el Gobierno de Colombia, en contra de la Constitución de 1991, ha ordenado censurarme y censurar a la alternativa de poder al fascismo”, concluyó.

Por ahora, la cuenta del expresidente continúa activa y se espera que la plataforma X responda a la solicitud presentada por el Ministerio.

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