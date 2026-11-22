Este lunes 23 de noviembre cuando los miembros del Comisión Nacional de Ética del principal partido de oposición de Colombia, el Pacto Histórico, aborden el complejo caso de la falsificación de los títulos académicos y laborares de la representante a la Cámara, Luz Verónica Estrada, estarán tan sólo intentando solucionar uno de muchos problemas que les tiene hoy por hoy con una panorama muy complejo para enfrentar las elecciones regionales del próximo año.



El Pacto Histórico, que se conformó como partido político ya en 2025 cuando se oficializó la fusión entre otros de la Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista, se logró unir entorno a la idea de ser el progresismo y de acompañar el gobierno de quien llegó a ser su principal líder Gustavo Petro, quien hoy por hoy es su principal ‘lío’ que tienen.



Petro, quien fue nombrado como el director único del Pacto Histórico tras su salida de la Presidencia de la República en agosto pasado, ha puesto al partido en el centro de la controversia por los escándalos que desde hace algunas semanas se han conocido que habría otorgado contrato en diversas entidades del Estado, comenzando por la propia Casa de Nariño, a 48 mujeres a cambio de tener relaciones sexuales con ellas.

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Los nombres de Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz, Vanessa Cortes y Deicy Jiménez, en especial esta última, son algunos de los nombres de mujeres que al parecer llegaron a tener una relación sentimental con el entonces senador y mandatario a cambio de millonarias sumas de dinero y contratos como también designaciones en cargos que representaban al mandatario de los colombianos.



Aunque el tema hace parte de la órbita de la intimidad de Petro, el mismo ha trascendido a lo moral y el manejo de recursos públicos, lo que ha impactado a los cimientos del Pacto Histórico, en especial los sectores que no son tan cercanos al exmandatario, esto porque se ha instrumentalizado a la mujer. En este tema se suma además los abusos que han cometido personas como Holman Morris y el caricaturista sus esposas que han hecho con Julio César González, conocido como ‘Matador’.



Junto a los ‘sexocontratos’ está el escándalo de los títulos falsos con los que se acreditó para llegar a la Cámara la Representantes, Luz Verónica Estrada, quien en su momento para entrar la consulta interna del partido presentó los mismos documentos falsos con los que llegó al Congreso, un título de bachiller, uno universitario, especializaciones y hasta trabajar en empresas en las que nunca estuvo.



La falta de rigor para revisar esos documentos por parte de las directivas del Pacto Histórico, llevaron a que ahora se volviera a recordar a sus militantes la responsabilidad de entregar la información real. Incluso desde el mismo partido un sector está pidiendo a sus compañeros, en especial a los que están en cargos públicos o de elección popular como Congreso, concejos, asambleas, que demuestren que sus títulos son legítimos.

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Otro mal momento que enfrenta el Pacto Histórico tiene que ver con la financiación que se ha tenido en sus campañas, como por ejemplo le está pasando a la hoy senadora, Carolina Corcho, a quien en el proceso de verificación del dinero que usó en la campaña para la consulta interna, la Fiscalía imputará a Nelson Emiro Linares Zarate, entonces gerente de su campaña por presunta financiación irregular de la campaña.



También será imputado Héctor Ulises Ávila Cortes, quien cumplía funciones administrativas y contables en una empresa que proveía diversas actividades de tipo logístico. La investigación de la Fiscalía habría encontrado facturas con información falsa que fueron presentadas ante las autoridades electorales para acreditar la prestación de servicios que nunca se prestaron.



En lo político además el Pacto Histórico tampoco pasa un buen momento. En primer lugar pretendió, con Gustavo Petro, desconocer los resultados de las elecciones, luego negar que Abelardo De La Espriella, hubiese ganado legalmente las elecciones en junio pasado, incluso por lo que crearon un gobierno a la sombra con un gabinete que prácticamente no ha funcionado.



Al Pacto se le cuestiona que la oposición a De La Espriella se construido más en ofensas de sus congresistas, entre ellas la cuestionada representante Luz Verónica Estrada, quien incluso en la moción de censura al ministro de la Defensa, Jorge Mora, en un momento de cuestionamiento golpeó al representante uribista Daniel Briceño.



Y eso no es suficiente, incluso partidos que hasta son aliados al Pacto Histórico en el tema de la oposición a ADLE, el Partido Libres, anunció que para las elecciones regionales de octubre de 2027 entregará avales, con lo que se descartaría una alianza de lleno con el petrismo.