Por primera vez se pronunció la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada sobre el escándalo que pesa en su contra por la falsificación de su título de ingeniera y su tarjeta profesional.



Aseguró que le otorgó poder al abogado Santiago Trespalacios para su representación. Sin embargo, en ningún momento se pronunció frente al pedido de su partido, el Pacto Histórico, de renunciar.



"Por recomendación de mi equipo jurídico, no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades", escribió en su cuenta de X.



Ante ese pronunciamiento y en la misma publicación, el Pacto Histórico le reiteró su petición de que renuncie a través del comunicado que emitió el pasado jueves.

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"Ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente, solicitamos a la congresista presentar su renuncia a la Cámara de Representantes, para que asuma su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes, con pleno respeto de la presunción de inocencia y el debido proceso", manifestó la colectividad en un comunicado.



Estrada presentó el título como ingeniera de Minas y Metalúrgica de la sede en Antioquia de la Universidad Nacional y tarjeta profesional para acceder a contratos del Estado, pero el centro académico certificó que ella no fue estudiante de esa institución.



Este hecho llevó a la apertura de una investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia, además de la convocatoria del comité ético del Pacto Histórico, que se reunirá el próximo 23 de noviembre para asumir el caso.



"Ningún interés individual puede estar por encima de los principios y valores que sustentan nuestro proyecto político", manifestó el partido.