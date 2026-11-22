Este domingo, 22 de noviembre, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que cinco presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) murieron durante un bombardeo de las Fuerzas Militares realizado el pasado miércoles, 18 de noviembre, en zona rural del municipio de Dagua, en Valle del Cauca.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario informó que el operativo, denominado Operación Neptuno, se desarrolló en la vereda La Elsa y tuvo como objetivo al frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del Eln.

Según De la Espriella, la acción fue ejecutada de manera conjunta por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y dejó cinco integrantes de esa estructura armada muertos.

Incautaron armas y explosivos durante el bombardeo en Valle del Cauca

De acuerdo con el balance entregado por el presidente, durante la operación las autoridades incautaron seis fusiles, un arma corta, 41 proveedores, 1.300 cartuchos y 14 artefactos explosivos.

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De la Espriella también señaló que el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez estaría bajo el mando de una mujer conocida con el alias de Bertha. Por información que permita dar con su paradero, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 787 millones de pesos, equivalentes a unos 225.000 dólares.

El Gobierno atribuye a esta estructura armada su presunta participación en 68 homicidios selectivos, 72 casos de reclutamiento de menores de edad, 55 extorsiones, 18 desplazamientos forzados y 10 atentados en el suroccidente del país.

Van 11 bombardeos contra grupos armados durante el Gobierno De la Espriella

Con esta operación, el gobierno de De la Espriella completa 11 bombardeos contra organizaciones armadas ilegales desde que el mandatario asumió la Presidencia, el pasado 7 de agosto.

El ataque más reciente después del anunciado en Dagua ocurrió el sábado, 21 de noviembre, en el departamento del Meta, donde al menos cinco integrantes de una estructura disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) murieron durante otro bombardeo militar.