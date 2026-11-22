“¡SE ACABÓ EL RECREO! Toda tarjeta SIM utilizada ilegalmente desde una prisión debe ser desactivada y toda conexión satelital no autorizada, restringida. La responsabilidad es de todos: operadores, MinTIC, INPEC, Ministerio de Justicia y Fuerza Pública. Quien incumpla sus obligaciones deberá responder ante la ley”, escribió el mandatario.

Las investigaciones se originaron en los hallazgos de los operativos realizados principalmente en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde las autoridades encontraron 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas de Starlink y 38 módems, además de otros dispositivos electrónicos que podrían facilitar el contacto de los internos con personas en el exterior.

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“El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) abrió una investigación administrativa y formuló cargos contra Starlink Colombia S.A.S., por el presunto incumplimiento de su obligación legal de atenuar las señales de telecomunicaciones que cubren establecimientos penitenciarios y carcelarios”, informó también el Ministerio de las TIC este domingo mediante un comunicado.

En el caso de Starlink, compañía de internet satelital, las verificaciones técnicas adelantadas por el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC) permitieron identificar conexiones a internet mediante redes wifi suministradas por la empresa en cuatro centros penitenciarios: La Picota, en Bogotá; Bellavista, en Bello (Antioquia); Acacías, en Meta, y Las Heliconias, en Florencia (Caquetá).