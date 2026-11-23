El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció este lunes 23 de noviembre a través de su cuenta de X sobre las acciones de la Fuerza Pública contra las estructuras armadas ilegales y el narcotráfico. En dos publicaciones, el mandatario destacó un bombardeo contra un campamento de las disidencias de las Farc y una operación conjunta con autoridades de República Dominicana que dejó 22 personas capturadas.

En uno de sus mensajes, De la Espriella se refirió a los recientes ataques contra la Fuerza Pública y la población civil, y aseguró que su Gobierno responderá con mayor contundencia a estas acciones violentas.

“Cada ataque contra nuestra Fuerza Pública y contra la población civil tendrá una respuesta más contundente, más dura y más implacable”, manifestó.

El mandatario también anunció resultados de la denominada Operación Ninfa, en la que, según informó, fue bombardeado un campamento de las disidencias de las Farc, facción de alias Iván Mordisco. Durante esta acción fue dado de baja alias El Churco.

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“Que les quede claro: no hay territorio vedado para nuestra Fuerza Pública ni escondite que les garantice impunidad”, agregó el jefe de Estado.

Operación conjunta con República Dominicana dejó 22 capturados

En otro pronunciamiento, el presidente destacó una operación conjunta de la Armada Nacional y las autoridades dominicanas contra una organización dedicada al tráfico de cocaína desde La Guajira hacia República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con el balance divulgado por De la Espriella, el operativo dejó 22 personas capturadas y permitió la incautación de 10 armas de fuego, además de la ocupación de 45 vehículos.

También fueron decomisados 28 celulares y equipos electrónicos, 26 joyas y prendas de valor, así como 105.002 dólares y 2.327.000 pesos dominicanos en efectivo.

“¡No hay frontera que los proteja, vamos a cazarlos donde estén!”, escribió el mandatario, quien aseguró que estas acciones afectan las finanzas, la logística y la infraestructura de las organizaciones criminales.

Finalmente, De la Espriella sostuvo que su Gobierno continuará persiguiendo a las estructuras dedicadas al narcotráfico, incluso cuando sus integrantes operen fuera del territorio colombiano.