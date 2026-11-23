Aunque vivían en barrios distintos de Cúcuta, la adicción a las drogas habría unido sus caminos. José Luis Oliveros Parada, de 33 años, y Anderson Andrey Sánchez Díaz, de 27, terminaron encontrando la muerte juntos. Los dos fueron asesinados a la misma hora y en el mismo lugar.

El doble homicidio de Oliveros, a quien llamaban Ñao, y de Sánchez, conocido como Negro, ocurrió a las 8:30 p.m. del pasado sábado en la calle 14 con avenida 4 del barrio San Luis, a la altura del sector La Laguna, cuando fueron abordados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

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Presuntamente, una de las víctimas llegó al sitio en su moto para encontrarse con su amigo. En la escena del crimen, los cuerpos quedaron cerca del vehículo. Incluso, se cree que uno de ellos intentó huir en la moto, pero las balas lo alcanzaron rápidamente.

Ambos recibieron varios disparos. Vecinos de la zona informaron a este medio que escucharon más de cuatro detonaciones y que los hombres vivían en los barrios La Libertad y en la calle 17 con avenida 1 de San Luis. Por eso, les causó extrañeza que se hubieran reunido en la Laguna.

El teniente coronel Cristian Álvarez Zambrano, comandante encargado del Primer Distrito de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), indicó que Negro y Ñao registraban medidas correctivas por consumo de estupefacientes en espacios públicos. Además, uno de ellos tenía tres anotaciones judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, durante este año.

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"La Policía activó sus capacidades con un grupo especializado que, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, comenzó la recolección de elementos materiales probatorios y la verificación de cámaras de seguridad, con el propósito de lograr la ubicación y captura de los responsables", agregó Álvarez.

Una familiar de Oliveros dijo a La Opinión que la familia enfrenta "un dolor muy grande". "José Luis se dedicaba a la construcción, tenía dos hijos de 3 y 13 años. No sabemos qué hacía allá, porque él salía en la mañana a trabajar y regresaba en la noche", añadió.

También se pudo conocer que ambos habían enfrentado procesos de rehabilitación para salir del mundo de las drogas, pero con el tiempo volvieron a caer. "Llegué a ver a José Luis recuperado, compró hasta una moto bien bonita", expresó un vecino.

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Una amiga de Anderson Andrey manifestó que "era un cucuteño que venía de una familia trabajadora". "Cayó en la desgracia de las drogas, sus padres lucharon para sacarlo de ahí. Hoy, una madre sufre porque ella lo dio todo por su hijo", resaltó.

"Ese muchacho lamentablemente cayó en un mundo del que es difícil salir. Lo conocí bien y sé que su padre hoy tiene el alma rota, porque luchó durante años para ayudar a su hijo", indicó, por su parte, Judith Sánchez, amiga de la familia.

De igual forma, Édgar Rozo Suárez, allegado a la víctima, opinó que Negro se dejó atrapar por el "flagelo de la droga", pese a que "su familia luchó por ayudarlo".

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