La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) rechazó el ataque con drones y explosivos perpetrado contra instalaciones del Departamento de Policía de Norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta, y expresó su solidaridad con las autoridades y los habitantes de la ciudad.

A través de un pronunciamiento divulgado este lunes 23 de noviembre, la organización calificó el hecho como un grave episodio de violencia que genera preocupación por la integridad de los ciudadanos y la seguridad de los uniformados que trabajan por su protección.

En el comunicado, Asocapitales manifestó su respaldo al alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo; a la Policía Nacional; a las personas afectadas y a toda la comunidad cucuteña, que enfrenta las consecuencias de este nuevo episodio de violencia.

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“Ninguna ciudad de Colombia debe vivir bajo el temor de la violencia. Nuestra solidaridad está con el alcalde Jorge Acevedo, con los hombres y mujeres de la Policía Nacional y, especialmente, con los ciudadanos de Cúcuta. Rechazamos con absoluta firmeza estos ataques que amenazan la vida y la tranquilidad de las familias”, señaló Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.

La asociación también hizo un llamado a fortalecer los esfuerzos conjuntos entre las autoridades nacionales y territoriales para proteger a la población, acompañar a las personas afectadas y preservar la seguridad y la convivencia.

Asimismo, reiteró su acompañamiento institucional a Cúcuta y a su alcalde, y manifestó su confianza en que las autoridades competentes avancen en el esclarecimiento de los hechos y adopten las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad de los habitantes.

Finalmente, Asocapitales insistió en que la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos debe ser una prioridad para las autoridades.