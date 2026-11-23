Una masacre se presentó en la noche del pasado domingo en el municipio de Barbosa, donde varios hombres armados entraron a un billar y dispararon contra quienes se encontraban en el establecimiento. Cuatro personas fueron asesinadas.

Los hechos ocurrieron en el sector El Eco, de la vereda San Eugenio, ubicada a unos 30 minutos del casco urbano de este municipio, donde los homicidas llegaron y acribillaron a tres hombres y una mujer, quienes fallecieron en el sitio.

Además, una persona resultó lesionada, a la cual trasladaron al Hospital San Vicente de Paúl, de la localidad, y se encuentra en estado crítico, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Se espera que sea remitido a otro centro asistencial de mayor complejidad.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, estos hechos se presentaron en medio de un acto de intolerancia dentro de este billar, lo que habría provocado un cruce de disparos entre los que estaban en el lugar.

Los agentes del CTI de la Fiscalía avanzan en las labores judiciales para establecer la identidad de las víctimas, así como los posibles móviles de lo ocurrido, en un municipio en el que desde el pasado miércoles han asesinado a siete personas.

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La racha de asesinatos en este municipio comenzó entre el martes y miércoles de la semana pasada cuando se produjo la desaparición de Luis Fernando Zapata Jaramillo, de 45 años, y de John Mario Madrid, de 30, en la vereda Isaza.

El tercer asesinato ocurrió el pasado viernes en la vereda El Porvenir, donde las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, al lado del río Medellín. Tenía múltiples heridas por arma de fuego y no tenía documentación, por lo que no pudo ser identificado.

Un día después apareció muerto en un camino veredal de este municipio Zapata Jaramillo, mientras que el pasado jueves encontraron sin vida a Madrid en el vecino municipio de Santo Domingo.

Esta es la primera masacre en el Valle de Aburrá desde el 17 de agosto de 2024, cuando en una casa de la vereda El Llano, de La Estrella asesinaron a los hermanos Jorge Armando y Miguel Ángel Ramos Ospino, de 31 y 33 años, además de Víctor Rafael Blanco Castro, de 24.