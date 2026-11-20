Siete hombres, considerados de los más peligrosos del Clan del Golfo en el Magdalena Medio en Antioquia, fueron capturados por la Policía en esa subregión.

El golpe lo dio la Policía y en él cayó alias Mi Sangre, presunto coordinador financiero de la agrupación y el encargado de los recaudos de dinero producto de las actividades ilegales, como cobro de vacunas, extorsiones, secuestro y narcotráfico.

Como parte del operativo, también fue capturado alias Caraco, responsable de la logística y distribución de estupefacientes en los municipios de Caracolí, Maceo y San Roque.

Durante los allanamientos, según las autoridades, fueron incautadas armas de fuego, 1.200 dosis de estupefacientes, un dron y dinero en efectivo.

El gobernador Andrés Julián Rendón afirmó que este “es un golpe a las finanzas y a la capacidad de acción de esta estructura criminal, responsable de homicidios y tráfico de drogas en el departamento”.

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Hace poco más de un mes, el líder social Óscar Zapata, de la Fundación Sumapaz, denunció que en el Magdalena Medio se han presentado entre 20 y 25 casos de despojo de tierras y negocios.

Según Zapata, las afectaciones incluirían tanto propiedades y negocios de particulares como terrenos y bienes de organizaciones sociales.

Entre los elementos de guerra incautados en la operación a la estructura de alias Mi Sangre y Caraco había, además de armas, munición y otros elementos utilizados para amedrentar a los habitantes y sostener enfrentamientos armados contra la Fuerza Pública.

El Clan del Golfo dominó algunos territorios en el Magdalena Medio y las disidencias de las Farc buscan recuperarlo.