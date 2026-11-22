El Ejército agregó en su publicación que “rechazamos categóricamente esta acción criminal e invitamos a la ciudadanía a suministrar información oportuna que permita dar con los responsables del ataque y prevenir estos hechos violentos que ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de la población civil y de los integrantes de la Fuerza Pública. Para ello, está habilitada la #Línea107 contra el terrorismo”.
“Este y todos los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil los narcoterroristas los van a pagar con sangre. Cada acción criminal tendrá una respuesta contundente, más fuerte, letal e implacable. ¡Vamos a acabar con esa plaga, con ese cáncer del narcoterrorismo que tanto daño le ha hecho a Colombia!“, dijo por su parte, en la mañana de este domingo, el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta en X (antes Twitter).