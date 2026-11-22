“En una flagrante vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos, las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial No. 2 en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado mediante el empleo de rampas adecuadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados.

“Como consecuencia de esta acción criminal fue asesinado nuestro Héroe Por Siempre, soldado Estivinson José Epieyú Pushaina y 12 militares más resultaron heridos, quienes reciben atención médica en diferentes centros asistenciales de la red hospitalaria del departamento”, señaló en sus redes sociales el Comando de la Primera División del Ejército Nacional.

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