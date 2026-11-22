La noche del sábado 21 de y las primeras horas del domingo 22 de noviembre, dejó tres asesinatos y varios accidentes de tránsito en Cúcuta y su área metropolitana.

El primero de los hechos de sangre se produjo en el barrio San Luis, en la avenida 5 con calle 14, a la altura de el sector conocido como La Laguna. Allí fueron ultimados a bala José Oliveros, de 33 años y Anderson Andrey Díaz, de 27.

Poco después, en el barrio Niza, un hombre que se movilizaba en motocicleta fue atacado a disparos sobre la misma. Por el momento, la víctima permanece sin identificar.

No cesan los accidentes de tránsito

En materia de movilidad, se reportaron dos accidentes fatales durante la tarde-noche del 21 y madrugada del 22 de noviembre.

No obstante, en horas de la tarde de ayer, Brayan Stiven Ramírez, de 23 años, perdió la vida a bordo de una motocicleta en el sector de La Garita del municipio de Los Patios, en el hecho otro hombre, identificado como Emanuel Rozo resultó herido.

A tempranas horas de la mañana de este domingo 22 de noviembre, una mujer perdió la vida en una motocicleta sobre el Anillo Vial Oriental, a la altura del barrio Navarro Wolf de Villa del Rosario.

Colisiones cercanas

En el sector conocido como La Silla Coja, del barrio San Luis, cuatro personas que se movilizaban en un vehículo blanco, al parecer, colisionaron con el separador, dejando serios daños materiales, los ocupantes tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial.

A escasos metros, en el puente de guadua de la glorieta Arnulfo Briceño, un carro de alta gama colisionó contra una baranda.

Vehículos de servicio público, tipo taxi también se vieron inmersos en sinestros viales, en horas de la tarde en el barrio Valles de Girón y en la noche, sobre la avenida 10 del municipio de Los Patios, generando congestión vehicular.

Las autoridades hicieron presencia en cada uno de los casos para adelantar las investigaciones correspondientes.