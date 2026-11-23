La Corte Constitucional instó al presidente de la República, Abelardo de la Espriella a considerar medidas que sean incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo para mejorar el funcionamiento y la financiación del suministro de medicamentos en el país, luego de encontrar fallas recurrentes que afectaron a 34 pacientes.



En los casos examinados por la Sala Cuarta de Revisión y que fueron contenidos en la sentencia T-286 de 2026 se identificó que, al momento de presentar las tutelas, ninguno de los accionantes había recibido los medicamentos reclamados, situación que ocasionó la interrupción de sus tratamientos.



Aunque en los casos revisados se documentaron episodios de escasez, la Sala aclaró que no encontró evidencia de un desabastecimiento generalizado en el país.



En cambio, identificó que algunos medicamentos disponibles en el mercado no llegaban a los usuarios a través de los canales institucionales, debido, entre otros factores, a “(i) el debido manejo de los recursos financieros; (ii) los acuerdos de voluntades entre EPS, IPS, ESE, operadores logísticos y gestores farmacéuticos; (iii) la falta de articulación y coordinación en la logística y operacionalización de la cadena de suministro; y (iv) la falta de información y trazabilidad de la misma entre todos los actores del sistema”.



En ese sentido, la decisión fue enfática en que los problemas entre las entidades responsables no pueden terminar afectando a los pacientes. “No se pueden trasladar al usuario las consecuencias de las dificultades contractuales, administrativas o financieras experimentadas entre los actores del sistema”, señaló la Sala.

Puede leer: Murió Alberto Montoya Puyana, primer alcalde de Bucaramanga elegido por voto popular

La sentencia también estableció que las EPS, las instituciones prestadoras de salud, los gestores farmacéuticos y los operadores logísticos tienen responsabilidades en la entrega oportuna y continua de los medicamentos. Por tanto, las dificultades en cualquiera de las etapas de financiación, administración, distribución o dispensación no los eximen de garantizar el suministro.



En los casos particulares, la Corte ordenó a las entidades responsables entregar los medicamentos en un plazo de 48 horas y garantizar que los pacientes reciban las siguientes dosis con al menos 72 horas de anticipación al agotamiento de cada ciclo de tratamiento.



Como medida general, ordenó a las EPS establecer protocolos para anticipar posibles faltantes, activar puntos alternativos de dispensación y comunicar a los usuarios, por medios verificables, la fecha y el lugar de entrega, así como la entidad responsable.



También dispuso un seguimiento especial a los afiliados con discapacidad, enfermedades huérfanas y condiciones de salud mental, para verificar directamente con ellos o sus familiares que reciban los medicamentos formulados.



A la Superintendencia Nacional de Salud le ordenó iniciar actuaciones administrativas frente a los incumplimientos identificados en los casos estudiados. Al Ministerio de Salud le reiteró la obligación de avanzar en un sistema público de información que permita consultar la disponibilidad de medicamentos y hacer seguimiento a su entrega.



Asimismo, hizo un llamado al presidente de la República para que considere incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo 2027-2031 medidas que mejoren la “gobernanza, la operación, la financiación y el control del proceso de entrega de medicamentos a los pacientes en el país”.



Al Invima le encargó diseñar e implementar, en un plazo de dos años, un plan para simplificar y agilizar los trámites relacionados con los registros sanitarios de medicamentos.



Además, la Procuraduría deberá hacer seguimiento durante dos años a las órdenes generales de la sentencia y presentar informes semestrales ante la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.