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Asesinan a una mujer en vía del barrio El Salado, en Cúcuta
El hecho se registró en cercanías al colegio Eustorgio Colmenares Baptista.
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petare
Mujer asesinada en El Salado. / Foto: cortesía
La opinión
La Opinión
Domingo, 11 de Octubre de 2026

Una nueva muerte violenta se registró en la tarde de este domingo en Cúcuta. Una mujer recibió, por lo menos, dos disparos, cuando transitaba por la avenida principal del barrio El Salado.

El hecho se registró en cercanías al colegio Eustorgio Colmenares Baptista, en donde, al parecer, la víctima fue abordada por un sujeto en una moto que la atacó. 

Lea además: Motorizado murió al estrellarse contra un árbol, en Cúcuta

Vecinos de la zona alertaron a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), por lo que una patrulla arribó al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar las indagaciones preliminares.

Los peritos forenses de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía arribaron para encargarse de las inspecciones al lugar y al cadáver, el cual será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal.

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