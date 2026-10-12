Mintic entrega recomendaciones para proteger a los niños en internet

En el marco del mes de los niños y de la ciberseguridad, el Ministerio TIC recordó la importancia de acompañar a los niños y menores de edad durante su tiempo navegando en internet.



La institución aseguró que en internet, niñas, niños y adolescentes están expuestos a situaciones que pueden poner en riesgo su información, su privacidad y su seguridad, lo que resalta la importancia de acompañarlos y enseñarles a reconocer señales de alerta, proteger sus datos y pedir ayuda cuando algo los haga sentir incómodos o en peligro.



Entre las principales recomendaciones se encuentra la importancia de enseñarles a los niños y niñas a desconfiar de perfiles, mensajes, premios, enlaces o invitaciones de personas que no conocen, aunque parezcan confiables. Algunos mensajes o enlaces buscan engañarlos para que entreguen información personal, contraseñas o datos de sus cuentas: esta práctica se conoce como phishing.

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El Ministerio también indicó que no siempre es posible saber quién está detrás de un perfil, por lo que es necesario explicarles a los menores que no deben aceptar encuentros presenciales con personas que conocieron en línea sin contárselo primero a un adulto de confianza.



Por otro lado, la institución también remarcó la importancia de tener conversaciones frecuentes con los menores con el fin de enseñarles a reconocer situaciones de captación o reclutamiento, como conectarse de forma segura a la red, y mecanismos para garantizar la seguridad digital en conversaciones.



“La seguridad digital también se enseña. El acompañamiento y hablar abiertamente sobre lo que ocurre en internet ayuda a que niñas, niños y adolescentes reconozcan los riesgos y sepan cuándo pedir ayuda”, concluyó el Ministerio TIC.

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