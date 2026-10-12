Cancillería condena ataques contra civiles en Arabia Saudita

El Gobierno nacional condenó los ataques atribuidos a la milicia hutí contra el territorio del Reino de Arabia Saudita.



A través de un comunicado, la cancillería de Colombia manifestó su preocupación ante el escalamiento de hostilidades en la región, en particular aquellos dirigidos contra aeropuertos y otras instalaciones civiles.



“Colombia rechaza el uso de misiles, drones u otros medios de ataque contra la población civil y la infraestructura esencial saudí”, señaló la Cancillería.



“Recuerda que todas las partes deben respetar las obligaciones que indica el derecho internacional humanitario y proteger a los civiles, así como las instalaciones que garantizan su seguridad y bienestar”, añadió la institución.

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En ese sentido, el Gobierno nacional hizo un llamado a que cesen de inmediato los ataques en suelo saudí y a que las partes eviten acciones que agraven la confrontación o amplíen el conflicto afectando a más poblaciones.



“Colombia exhorta a las partes a privilegiar la vía diplomática, reducir las tensiones y contribuir a una solución política y pacífica del conflicto en Yemen, en consonancia con los principales de la Carta de las Naciones Unidas y el respeto por la soberanía e integridad territorial de los Estados”, concluyó la Cancillería.

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