Es un honor: canciller llegó a lanzar embajada de Colombia en Israel

El canciller Omar Bula ya está en Israel para participar en el evento oficial del relanzamiento de la embajada diplomática de Colombia en ese país.

En un encuentro en conmemoración del 7 de octubre cerca de Tel Aviv, el ministro resaltó como el gobierno se propuso desde el primer día de la llegada al gobierno de restablecer las relaciones con ese país.

"Es un honor haber reanudado las relaciones con Israel, estábamos muy ocupados desde el primer día e inclusive antes del primer día de gobierno, muy concentrados en la necesidad de reanudar esta relación. El honor de estar con ustedes", señaló a diplomáticos y colombianos residentes en Israel.

Además, resaltó que la apertura de esta embajada será un "canal cercano para escuchar sus necesidades e intereses. Un compromiso firme para fortalecer este acompañamiento y mantener una comunicación constante con ustedes".

De Tel Aviv a Jerusalén

El encuentro marca un paso más en la oficialización del fortalecimiento de relaciones entre ambos países, las cuales estaban completamente distanciadas por el gobierno anterior en medio de la guerra en el Medio Oriente y contra Netanyahu.

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A su llegada a Israel junto a su esposa, el ministro colombiano fue recibido por la embajadora de ese país en Colombia, Vivian Aisen, quien celebró la presencia del funcionario del gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Bienvenido a Israel, Canciller ¡Qué inmensa alegría tenerlo en nuestro país! Estoy segura de que su visita será un paso muy importante para seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países. ¡Israel y Colombia, siempre unidas!”, señaló la funcionaria.

El evento de la reapertura de la embajada colombiana en ese país se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de octubre, en donde la misión diplomática trasladará su sede desde la capital de Tel Aviv hasta Jerusalén.

La decisión se da en medio de la disputa con Palestina, en donde la mayoría de países mantiene su embajada en Tel Aviv, ya que Jerusalén no es reconocida por la comunidad internacional como la capital israelí.

Tras el restablecimiento de las relaciones con Colombia, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar calificó el hecho como algo "histórico” en términos diplomáticos.

Colombia se sumará al grupo de países con embajada en Jerusalén, que solo componen Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiyi, Nauru y Somalilandia, cuya independencia únicamente ha sido reconocida por Israel

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