Sindicato del Inpec exige medidas de seguridad urgentes tras ataques a guardias

La Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) emitió un comunicado a expresando su rechazo categórico a los recientes ataques sicariales contra integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec en distintas zonas del país.

El pronunciamiento, firmado por su presidente nacional Oscar Robayo Rodríguez, advierte que los homicidios de funcionarios constituyen una amenaza directa contra la seguridad del Estado.

Aunque la organización reconoció el respaldo expresado por el presidente de la República, el ministro de Justicia y el director general del Inpec, enfatizó que los pronunciamientos institucionales deben traducirse en medidas concretas, permanentes y verificables de protección.

Frente a este escenario, la UTP elevó cinco exigencias al Gobierno Nacional:

Mayor presencia y control de la Fuerza Pública: Incrementar el patrullaje de la Policía Nacional en perímetros y vías de acceso a las cárceles, fortaleciendo la inteligencia contra estructuras criminales.

Dotación y protección personal: Garantizar la entrega oportuna de chalecos antibalas certificados, equipos de comunicación y medios de seguridad para toda la guardia según sus niveles de riesgo.

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Garantías reales para la labor: Implementar protocolos eficaces de protección y evaluaciones de riesgo que permitan ejercer la autoridad penitenciaria sin intimidaciones.

Investigación y justicia: Pedir celeridad a la Fiscalía General de la Nación para identificar y juzgar a autores materiales e intelectuales de los atentados.

Mesa Nacional de Seguridad Penitenciaria: Convocar de inmediato a los ministerios de Justicia y Defensa, Inpec, Policía, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y sindicatos para definir compromisos y plazos.

"La discusión fundamental no puede desviarse de lo verdaderamente urgente: proteger la vida, fortalecer la seguridad penitenciaria y garantizar condiciones dignas para el ejercicio de nuestra profesión", concluyó el sindicato, cuestionando además de manera directa el uso político de la violencia en el sector y rechazando disputas o protagonismos entre organizaciones gremiales.

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