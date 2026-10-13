Fecode pide aclaración al gobierno por presuntas restricciones a protesta social

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) manifestó su preocupación ante las recientes decisiones que ha tomado el Ministerio de Educación, que presuntamente, afectarían el derecho a la protesta social y libertad sindical.

La organización sindical hace referencia a la circular 051 expedida por el Ministerio de Educación, mediante la cual se presentan orientaciones para garantizar el derecho a la educación y la continuidad del servicio público en el marco de la realización de protestas sociales.

La Federación aseguró que esta circular podría tener alcances que afectarían el derecho a la protesta social ajo el argumento de garantizar la continuidad del servicio educativo y la recuperación del tiempo de trabajo académico.

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“Fecode reconoce que el Estado debe proteger el derecho fundamental a la educación de niñas, niños y adolescentes; sin embargo rechaza categóricamente que esa obligación constitucional pueda invocarse como fundamento para amenazar, debilitar las garantías de los trabajadores de la educación, deslegitimar sus reivindicaciones, condicionar el ejercicio de la protesta social o anticipar consecuencias administrativas, salariales o disciplinarias”, señaló Fecode.

Así mismo el sindicato insistió en que la responsabilidad de las autoridades no consiste solamente en abstenerse de prohibir formalmente una protesta. También comprende evitar que las medidas administrativas, salariales o disciplinarias se conviertan en instrumentos de presión y amenaza contra quienes ejercen legítimamente sus libertades sindicales.

“Fecode considera indispensable advertir que el reconocimiento formal de los derechos pierde eficacia cuando las orientaciones administrativas pueden generar, en la práctica, un efecto intimidatorio sobre quienes deciden participar en jornadas de protesta o actividades sindicales”, añadió Fecode.

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