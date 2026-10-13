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Temblor de magnitud 5,0 se sintió en Cúcuta y varias zonas de Colombia
El sismo tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander.
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Temblor
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Martes, 13 de Octubre de 2026

Un temblor de magnitud 5,0 sacudió a Colombia este martes, 13 de octubre de 2026. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro se localizó en Los Santos, Santander.

Recuerde mantener la calma durante un sismo, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en un lugar seguro. Una vez termine el movimiento, verifica si hay daños en la vivienda y sigue las indicaciones de los organismos de emergencia.

 

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