Temblor de magnitud 5,0 se sintió en Cúcuta y varias zonas de Colombia

Un temblor de magnitud 5,0 sacudió a Colombia este martes, 13 de octubre de 2026. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro se localizó en Los Santos, Santander.

Recuerde mantener la calma durante un sismo, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en un lugar seguro. Una vez termine el movimiento, verifica si hay daños en la vivienda y sigue las indicaciones de los organismos de emergencia.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion