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¡Ya tenemos finalistas! al Premio Xilópalo 2026, 21 historias compiten por el reconocimiento al mejor periodismo digital
El próximo 16 de octubre, durante una ceremonia en el Hotel W Bogotá, se conocerán los ganadores de las siete categorías que exaltan el talento, la creatividad y el compromiso de los periodistas colombianos.
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jdaza
¡Ya tenemos finalistas! al Premio Xilópalo 2026, 21 historias compiten por el reconocimiento al mejor periodismo digital
La opinión
La Opinión
Martes, 13 de Octubre de 2026

Detrás de cada historia hubo una pregunta que merecía una respuesta, una realidad que necesitaba ser contada y un periodista dispuesto a encontrarla. Hoy, esas historias son protagonistas de la octava edición del Premio Xilópalo 2026, que reveló oficialmente los 21 trabajos finalistas que se disputarán uno de los reconocimientos más importantes del periodismo digital colombiano.

Tras culminar el proceso de evaluación a cargo de jurados nacionales e internacionales, fueron seleccionados los trabajos que sobresalieron por su rigor investigativo, calidad narrativa, innovación, relevancia pública e impacto en las audiencias.

Esta edición volvió a demostrar que el periodismo colombiano tiene mucho por contar. Desde las grandes ciudades hasta los territorios más apartados, periodistas y comunicadores encontraron nuevas maneras de narrar las realidades del país, visibilizar problemáticas, rescatar memorias y darles voz a quienes pocas veces fueron escuchados.

Estas son las 21 historias finalistas del Premio Xilópalo 2026

Siete categorías, 21 trabajos y múltiples maneras de contar el país. Estos fueron los trabajos que llegaron a la recta final de la octava edición.

 

Crónica

 Reportaje

Entrevista

Periodismo Universitario

Turismo

Periodismo Ambiental

Responsabilidad Social

Las historias finalistas están a un clic de distancia

El reconocimiento a estos trabajos no termina con su nominación. Cada una de las historias representa horas de reportería, investigación, producción y un compromiso por acercar a las audiencias a las realidades del país.

Con el propósito de que estos contenidos trasciendan de la ceremonia de premiación y lleguen a más personas, el Premio Xilópalo habilitó un espacio digital en el que los colombianos podrán conocer los 21 trabajos finalistas, explorar sus historias y descubrir el talento que hay detrás de cada investigación.

Este especial reúne los contenidos nominados y permite acceder directamente a las publicaciones originales.

👉 CONOZCA AQUÍ LOS 21 TRABAJOS FINALISTAS DEL PREMIO XILÓPALO 2026

Porque el verdadero impacto de una historia comienza cuando encuentra a alguien dispuesto a escucharla, leerla o compartirla.

El 16 de octubre se conocerán los siete ganadores del Premio Xilópalo 2026

La cuenta regresiva comenzó. El próximo viernes 16 de octubre, a partir de la 1:00 p. m., el Hotel W Bogotá será el escenario de la octava edición del Premio Xilópalo, una celebración que reunirá a periodistas, representantes de medios de comunicación, líderes de la industria y personalidades comprometidas con el fortalecimiento del periodismo colombiano.

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