¡Ya tenemos finalistas! al Premio Xilópalo 2026, 21 historias compiten por el reconocimiento al mejor periodismo digital

Detrás de cada historia hubo una pregunta que merecía una respuesta, una realidad que necesitaba ser contada y un periodista dispuesto a encontrarla. Hoy, esas historias son protagonistas de la octava edición del Premio Xilópalo 2026, que reveló oficialmente los 21 trabajos finalistas que se disputarán uno de los reconocimientos más importantes del periodismo digital colombiano.

Tras culminar el proceso de evaluación a cargo de jurados nacionales e internacionales, fueron seleccionados los trabajos que sobresalieron por su rigor investigativo, calidad narrativa, innovación, relevancia pública e impacto en las audiencias.

Esta edición volvió a demostrar que el periodismo colombiano tiene mucho por contar. Desde las grandes ciudades hasta los territorios más apartados, periodistas y comunicadores encontraron nuevas maneras de narrar las realidades del país, visibilizar problemáticas, rescatar memorias y darles voz a quienes pocas veces fueron escuchados.

Estas son las 21 historias finalistas del Premio Xilópalo 2026

Siete categorías, 21 trabajos y múltiples maneras de contar el país. Estos fueron los trabajos que llegaron a la recta final de la octava edición.