Tener un empleo y recibir ingresos de manera constante no siempre garantiza estabilidad financiera. Para muchos hogares, los gastos cotidianos, las obligaciones acumuladas y los imprevistos pueden limitar su capacidad de ahorro y dificultar el acceso a financiación para atender necesidades prioritarias o reorganizar sus finanzas.

Esta realidad también se refleja en las cifras de inclusión financiera del país. Según la Banca de las Oportunidades, 9,8 millones de adultos en Colombia, equivalentes al 25,4% de la población, nunca han accedido a un crédito formal.

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Esta cifra evidencia que persisten barreras para que una parte de la población pueda obtener recursos que le permitan responder ante diferentes necesidades económicas.

Frente a este panorama, Compensar desarrolló un ecosistema de soluciones financieras dirigido a sus afiliados. La apuesta reúne tres mecanismos complementarios, uno de ellos es Crédito con Propósito, para trabajadores de bajos ingresos con dificultades financieras que a través de esta línea han demostrado un buen comportamiento financiero.

Otro es Pignoración del Subsidio, que facilita liquidez usando el subsidio familiar como respaldo, especialmente para mujeres y hogares monoparentales; y, por último, la línea de Recuperación de la Vida Financiera, que amplía las oportunidades para trabajadores que enfrentan restricciones en los modelos tradicionales de riesgo.

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Según Compensar, entre enero de 2025 y junio de 2026, estas iniciativas movilizaron más de $47.500 millones a través de 42.800 operaciones y beneficiaron a cerca de 26.000 personas.

Su alcance también refleja el impacto positivo en los hogares de menores ingresos: el 75 % de los beneficiarios de Crédito con Propósito y el 92 % de quienes utilizan la pignoración del subsidio familiar reciben entre uno y dos salarios mínimos. En esta última modalidad, además, el 57 % son mujeres y el 34 % pertenecen a hogares monoparentales.

El gerente de Servicios Financieros de Compensar, Freddy Parada, indicó que es importante contar con opciones de financiación que respondan a las realidades de quienes enfrentan vulnerabilidad financiera, presiones económicas o barreras de acceso al sistema financiero.

“Las decisiones financieras están estrechamente ligadas a las circunstancias de cada hogar: los ingresos, las responsabilidades familiares y la estabilidad laboral influyen en las posibilidades de acceder a financiación y asumir nuevos compromisos económicos", explicó.

Más allá del acceso a recursos, estas alternativas buscan facilitar que los afiliados atiendan necesidades relacionadas con salud, educación, movilidad y mejoramiento del hogar, así como afrontar gastos imprevistos o reorganizar sus compromisos financieros.

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Reconocimiento a la inclusión financiera

El modelo de Compensar recibió el Premio Platino 2026 de Fintech Américas, en la categoría de Sostenibilidad y Responsabilidad Social. Esta distinción reconoce ideas que, mediante soluciones financieras, contribuyen a enfrentar desafíos sociales, ampliar las oportunidades de inclusión y generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas.

Finalmente, la inclusión financiera también influye en las posibilidades de las personas de tomar decisiones sobre su futuro, responder a diferentes etapas de la vida y avanzar en sus proyectos personales y familiares. Por eso, ampliar las oportunidades de acceso es un componente importante para promover una sociedad con mayores posibilidades de desarrollo.

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