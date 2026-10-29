William Villamizar recibe por segunda vez premio nacional por su compromiso con la niñez

El compromiso con la niñez y la adolescencia de Norte de Santander recibió nuevamente un reconocimiento nacional. El gobernador William Villamizar fue distinguido por segunda vez en el concurso Gobernantes comprometidos con la Niñez y la Adolescencia, organizado por la Corporación Juego y Niñez, que en su XIV versión seleccionó a siete gobernadores del país por sus acciones para garantizar los derechos de esta población y promover el juego como parte fundamental de su desarrollo integral.

El mandatario ya había recibido esta distinción en 2024, durante la XII versión del certamen. Este nuevo reconocimiento destaca las iniciativas impulsadas en el departamento para que los niños, niñas y adolescentes encuentren espacios seguros para crecer, aprender, jugar y desarrollar sus capacidades, con el acompañamiento de la gestora social, Cecilia Soler, y el trabajo articulado de diferentes instituciones y comunidades.

Detrás de este resultado hay cifras que reflejan el alcance de las estrategias departamentales. Entre abril de 2025 y abril de 2026, el programa Creciendo en Paz benefició a más de 19.000 niños, niñas y adolescentes en casi todos los municipios, mediante actividades de estimulación temprana, crianza positiva, nutrición y prevención del trabajo infantil. A su vez, Brújula 2026 llegó a cerca de 14.000 niños y niñas con jornadas recreativas y pedagógicas orientadas a promover el derecho al juego, la integración familiar y los entornos protectores.

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La protección de la infancia también se expresa en acciones que permiten atender necesidades fundamentales. A través de La Ruta del Corazón, que completó 19 años de trayectoria en 2026, cerca de 7.000 menores han recibido valoraciones cardiovasculares gratuitas y se han realizado alrededor de 400 intervenciones quirúrgicas para atender cardiopatías y otras enfermedades cardiovasculares en niños, niñas y adolescentes de Norte de Santander.

En materia de nutrición, el fortalecimiento del Banco de Leche Humana del Hospital Universitario Erasmo Meoz permitió, entre 2021 y 2026, pasteurizar 3.504 litros de leche humana, con los que se beneficiaron 4.439 recién nacidos, gracias a la participación de 1.933 madres donantes.

La educación y la permanencia escolar también hacen parte de esta apuesta. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasó de atender a 120.000 estudiantes al inicio de 2026 a 136.000 en los 39 municipios de competencia departamental. Además, se han entregado 97.465 uniformes escolares y más de 1.600 estudiantes rurales han recibido alojamiento, alimentación y acompañamiento profesional en los Hogares Juveniles Campesinos.

A estos resultados se suman las escuelas de formación deportiva, que entre 2024 y 2026 contaron con la participación de 13.564 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 36 municipios, así como las acciones de rehabilitación, inclusión, convivencia y prevención del reclutamiento que buscan proteger sus derechos y sus proyectos de vida.

Un compromiso que también mira hacia el futuro

Para el gobernador William Villamizar y la gestora social, Cecilia Soler, cuidar a la niñez significa mucho más que garantizar atención durante sus primeros años: implica construir condiciones para que cada persona pueda crecer con bienestar, descubrir sus capacidades y encontrar oportunidades para hacer realidad sus sueños.

Esa visión también se proyecta hacia la juventud. Recientemente, durante el Festival Departamental de la Juventud 2026, la Gobernación presentó oficialmente JOVENS, la plataforma digital de la estrategia Tarjeta Joven, concebida para acercar a las nuevas generaciones oportunidades de formación, empleo, emprendimiento, educación, cultura, deporte y bienestar.

La iniciativa, que surgió de un compromiso asumido por Villamizar durante su campaña de 2023, ya registraba 2.791 jóvenes inscritos y 1.325 beneficiarios al momento de su lanzamiento, realizado el pasado 23 de octubre en Villa del Rosario. A través de la plataforma, los jóvenes de los 40 municipios pueden consultar convocatorias, cursos, becas, vacantes, créditos y beneficios, con el propósito de facilitar el acceso a alternativas que fortalezcan sus capacidades y proyectos de vida.

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En materia de emprendimiento, el balance presentado durante el lanzamiento de JOVENS reportó 590 créditos por $2.879 millones para jóvenes de 35 municipios, además de cerca de $2.000 millones disponibles para ampliar la cobertura. A esto se suma una línea articulada con Bancóldex, que registra $1.989 millones colocados mediante 176 créditos en 21 municipios, dirigida a jóvenes con empresas constituidas.

Con JOVENS, el departamento busca que las oportunidades no dependan del lugar de nacimiento ni de las condiciones económicas de cada familia, sino que lleguen progresivamente a más jóvenes dispuestos a estudiar, emprender, trabajar y aportar al desarrollo regional.

El reconocimiento de la Corporación Juego y Niñez pone nuevamente en el escenario nacional el trabajo por la infancia nortesantandereana y plantea, al mismo tiempo, el reto de mantener y ampliar estas acciones. Porque detrás de cada niño que juega, cada estudiante que permanece en el aula y cada joven que encuentra una oportunidad, hay una posibilidad de construir un territorio con más bienestar, inclusión y esperanza para las nuevas generaciones.

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