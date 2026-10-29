CRC anuncia medidas para frenar fraudes telefónicos y facilitar la cancelación de líneas telefónicas

Claudia Ximena Bustamante, directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, habló con La Opinión sobre los avances en conectividad en Norte de Santander, la integración de Tigo y Movistar, los derechos de los usuarios y las medidas para combatir las llamadas y los mensajes fraudulentos.

El fortalecimiento de las redes de telecomunicaciones, la protección de los consumidores y la lucha contra el fraude digital son algunos de los retos del sector TIC en Colombia. La regulación -dijo- debe estar a la altura de las necesidades y oportunidades que nos plantea el mundo digital en beneficio de nuestro país.

¿Cómo está Norte de Santander en materia de cobertura de telefonía celular?

Hay cinco municipios del departamento (Cúcuta, La Esperanza, Los Patios, Ocaña, Pamplona, San Cayetano, Villa del Rosario) que ya cuentan con servicio 5G, una tecnología que seguirá expandiéndose. Además, las estadísticas muestran que Pamplona tiene acceso a internet fijo de mayor velocidad. Esto indica que vamos por buen camino, aunque persisten necesidades de cobertura y expansión de redes que los operadores deben atender para mejorar la conectividad de los nortesantandereanos.

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La topografía montañosa dificulta la conexión en las zonas rurales. ¿Qué puede hacerse para mejorar esta situación?

En las zonas rurales del país existen dificultades de acceso, vías en mal estado y, en ocasiones, falta de energía eléctrica, lo que impide garantizar servicios de comunicaciones continuos. Por eso, es necesario que el Estado articule el desarrollo energético con la expansión de las redes.

El Ministerio de las TIC tiene un papel importante en los planes de ampliación de cobertura y en las obligaciones de los operadores. Actualmente, el Gobierno nacional revisa sus prioridades de conectividad. El objetivo no es solamente conectar a Colombia, sino aprovechar las comunicaciones para impulsar la educación, los negocios y los emprendimientos.

¿Qué significa para los usuarios la integración de Tigo y Movistar?

En octubre de 2026 se consolidó la integración de las operaciones. Movistar cesa su operación como marca y Tigo asume los servicios fijos y móviles que tenía el operador.

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El usuario no necesita realizar ningún trámite. Las condiciones, tarifas, plazos y servicios contratados se mantienen. Lo que cambia son aspectos operativos, como la facturación y los canales de atención y pago, que pasan a ser los de Tigo. Por eso, los usuarios deben dirigirse a este operador para gestionar sus servicios.