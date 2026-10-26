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Secretario de Hacienda de Villa del Rosario presentó su renuncia irrevocable
Fuentes consultadas por La Opinión señalaron que la salida de Cárdenas de la administración podría obedecer a una eventual aspiración a la alcaldía del municipio histórico.
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Diego Cárdenas Sánchez, exsecretario de Hacienda de Villa del Rosario./Foto: Cortesía
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Lunes, 26 de Octubre de 2026

El secretario de Hacienda de Villa del Rosario, Diego Cárdenas Sánchez, presentó ante el alcalde Juan Camilo Suárez su renuncia irrevocable al cargo.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la confianza depositada, por la oportunidad de haber formado parte de su equipo de Gobierno y por el apoyo brindado durante el tiempo que tuve el honor de ejercer mis funciones”, señala en su escrito de renuncia el ahora exfuncionario.

Cárdenas señaló que la experiencia que tuvo al frente de las finanzas del municipio histórico representó una etapa valiosa para su trayectoria profesional y personal, “permitiéndome contribuir al fortalecimiento institucional y al desarrollo de nuestro municipio”.

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En su carta de renuncia, también reiteró sus mejores deseos de éxito para la administración municipal.

Fuentes consultadas por La Opinión mencionaron que la renuncia de Cárdenas estaría relacionada con una eventual aspiración a la Alcaldía de Villa del Rosario.

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