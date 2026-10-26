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¡Pilas! Paso intermitente en la vía Bucaramanga-Cúcuta por protestas contra el avalúo catastral
También hay afectaciones en varios puntos del área metropolitana de Bucaramanga.
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dsifontes
CIERRE DE LA VÍA CÚCUTA - BUCARAMANGA
Colprensa
Colprensa
Lunes, 26 de Octubre de 2026

La circulación vehicular en la carretera que conecta a Bucaramanga con Cúcuta registra dificultades este lunes 26 de octubre debido a las manifestaciones de ciudadanos inconformes con el aumento de los avalúos catastrales y sus posibles repercusiones en el impuesto predial de 2027.

Uno de los puntos afectados se encuentra en el corredor vial entre Santander y Norte de Santander, donde las protestas han ocasionado interrupciones en el tránsito. Según los reportes conocidos durante la jornada, la concentración se ubica en el sector del kilómetro 17 y 22. 

En ese tramo, la movilidad se alterna por periodos: los manifestantes permiten el paso de los vehículos durante cinco minutos y posteriormente vuelven a cerrar la carretera por cerca de media hora.

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Esta situación ha generado congestión y demoras para quienes se movilizan entre los dos departamentos.

Sin embargo, las manifestaciones no se limitan a este corredor. También se han reportado concentraciones en el sector de Papi Quiero Piña, en Floridablanca, y en el puente El Buey, en Piedecuesta. Los participantes exigen que se revisen los avalúos catastrales, al considerar que los incrementos podrían elevar considerablemente el valor que deberán pagar por concepto de impuesto predial el próximo año.

Los reportes iniciales indicaban que el cierre en la vía hacia Cúcuta podría extenderse hasta las 6:30 de la tarde. No obstante, la situación puede variar a lo largo del día, por lo que se recomienda a los conductores verificar el estado de la carretera antes de viajar y tener en cuenta posibles demoras.

Con información de medios aliados 

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