Presidente De la Espriella ordena militarizar Cúcuta

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó militarizar la ciudad de Cúcuta ante los recientes hechos de inseguridad que han generado alteración en el orden público, tales como el asesinato del exsecretario de Gobierno, Miguel Castellanos, el pasado lunes 26 de octubre, y el ataque con explosivos del martes 27, en el barrio El Escobal, de Cúcuta.

El anuncio se dio en una declaración a los medios por parte del mandatario acompañado de la Cúpula Militar "He dado instrucciones precisas al ministro de Defensa y a los altos mandos de la Fuerza Pública para actuar con toda la capacidad del Estado y recuperar la seguridad en Cúcuta", afirmó.

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La medida es de efecto inmediato y será temporal, mientras se estabiliza el orden público, según indicó De la Espriella.

Segunda decisión

Desde el martes 3 de noviembre iniciará la campaña militar y policial 'Esparta' y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bodsu) para enfrentar a las estructuras criminales, golpear finanzas criminales y desarticular organizaciones.

Tercera medida

De la Espriella pidió operaciones sostenidas y recuperar el control en el departamento para darle tranquilidad a la región.

El presidente vendrá a Cúcuta

El jefe de Estado aseguró que estará en la ciudad la próxima semana supervisando de primera mano las acciones que se adelantarán para recuperar la seguridad. "A los cucuteños y todos los compatriotas, quiero decirles que cuentan con su presidente para defenderlos", sentenció.