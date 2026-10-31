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Más de 300 soldados llegan a Cúcuta para reforzar la seguridad en la ciudad y la frontera
Los militares fueron recibidos por el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo; la secretaria de Seguridad, Tatiana Cáceres, y el comandante de la Trigésima Brigada del Ejército, general Néstor Nieto.
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jdaza
Más de 300 soldados llegan a Cúcuta para reforzar la seguridad en la ciudad y la frontera
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Sábado, 31 de Octubre de 2026

Más de 300 soldados del Ejército Nacional arribaron a Cúcuta a bordo de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el propósito de reforzar los dispositivos de seguridad en la capital nortesantandereana, el área metropolitana y la zona de frontera.

El despliegue de los uniformados se realiza por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, en el marco de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional para fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y hacer frente a los hechos de violencia registrados en la región.

Lea: Militarización de Cúcuta recibe respaldo, pero piden reforzar la seguridad en barrios y vías

Los militares fueron recibidos por el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo; la secretaria de Seguridad, Tatiana Cáceres, y el comandante de la Trigésima Brigada del Ejército, general Néstor Nieto.

 

El alcalde Jorge Acevedo recibió a los uniformados.
El alcalde Jorge Acevedo recibió a los uniformados.
Más de 300 soldados llegan a Cúcuta para reforzar la seguridad en la ciudad y la frontera
Más de 300 soldados llegan a Cúcuta para reforzar la seguridad en la ciudad y la frontera

El pasado jueves 29 de octubre, el presidente De la Espriella anunció la militarización temporal de Cúcuta, tras una semana marcada por hechos violentos, entre ellos el asesinato del exsecretario de Gobierno Miguel Castellanos Serrano y la explosión de un paquete bomba en inmediaciones de la sede de la Dian, en el sector de El Escobal.

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