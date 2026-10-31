Más de 300 soldados llegan a Cúcuta para reforzar la seguridad en la ciudad y la frontera

Más de 300 soldados del Ejército Nacional arribaron a Cúcuta a bordo de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el propósito de reforzar los dispositivos de seguridad en la capital nortesantandereana, el área metropolitana y la zona de frontera.

El despliegue de los uniformados se realiza por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, en el marco de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional para fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y hacer frente a los hechos de violencia registrados en la región.

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Los militares fueron recibidos por el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo; la secretaria de Seguridad, Tatiana Cáceres, y el comandante de la Trigésima Brigada del Ejército, general Néstor Nieto.