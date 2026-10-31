¡Pilas! Hay cierre vial en El Malecón de Cúcuta por celebración de Halloween

En el marco de la celebración del Día de los Niños y las actividades programadas por Halloween, este sábado 31 de octubre se realizará el cierre de los dos carriles de El Malecón de Cúcuta, una de las principales arterias viales de la ciudad.

La restricción vehicular comprende el tramo entre el puente Benito Hernández, en el sector de San Rafael, y la redoma Arnulfo Briceño, conocida popularmente como el puente de Guadua. La medida cobija ambos sentidos de circulación.

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De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Movilidad de la administración municipal, el cierre comenzará a las 3:00 de la tarde y se extenderá hasta las 12:00 de la medianoche.

Ante esta restricción, las autoridades de movilidad hicieron un llamado a los conductores para que programen sus desplazamientos con anticipación y utilicen vías alternas, con el propósito de evitar contratiempos durante la jornada.

La medida busca facilitar el desarrollo de las actividades de Halloween y la celebración del Día de los Niños en este sector de Cúcuta.

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