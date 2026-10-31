Gobierno oficializa nombramiento de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, firmó el decreto que oficializa el nombramiento de Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo ministro del Interior. Con la expedición de este documento, el funcionario asumió sus funciones a partir de este sábado 31 de octubre, luego de que la cartera permaneciera bajo encargo del ministro de Justicia, Iván Alfonso Cancino González.

La designación quedó establecida en el Decreto 1630 del 30 de octubre de 2026, que dispone, en su primer artículo, nombrar a Ordóñez en el empleo de ministro, código 0005, del Ministerio del Interior. La norma también establece que su vigencia comienza a partir de la fecha de expedición y deroga el artículo segundo del Decreto 1600 del 23 de octubre, mediante el cual se había encargado a Cancino de las funciones de esa cartera.

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El nombramiento se produce después de que el mandatario anunciara, el pasado 21 de octubre, la salida de Rodrigo Lara Restrepo y la designación de Ordóñez para ocupar su lugar. En ese momento, el Gobierno explicó que, debido a que el entonces embajador ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, debía completar el proceso de transición, Cancino asumiría temporalmente las funciones del Ministerio del Interior.

¿Cuáles serán las funciones de Alejandro Ordóñez en el Ministerio del Interior?

La llegada de Ordóñez a la cartera se da en un momento de definiciones para la agenda legislativa del Gobierno, debido a los proyectos que avanzan en el Congreso y a la necesidad de construir acuerdos con las diferentes bancadas.

Entre las responsabilidades del Ministerio del Interior están la coordinación de las relaciones del Ejecutivo con el Congreso, las autoridades territoriales y los distintos sectores políticos. También tiene competencias relacionadas con el orden público y la participación ciudadana.

Tomado de La República / Asuntos Legales