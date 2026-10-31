Hackeo de Binance sacude a las criptomonedas

El bitcoin cayó ayer por debajo de los US$77.000 por primera vez en más de un mes, profundizando la venta masiva, después de que Binance Holdings revelara un hackeo sin precedentes, que afectó a US$6.300 millones en activos digitales.

La situación de compañía sacudió a la industria de las criptomonedas y reavivó las dudas sobre la seguridad de los activos de los clientes, incluso en la mayor plataforma de intercambio de activos digitales del mundo.

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La criptomoneda original cayó hasta 3,1%, llegando a cotizar a tan solo US$76.300. Otros tokens, incluidos algunos afectados por la brecha de seguridad, también sufrieron caídas. El token BNB de Binance ha bajado aproximadamente 5% en las últimas 24 horas, situándose en torno a los US$700.

La brecha de seguridad, en la que los atacantes sustrajeron más de US$6 mil millones, es el mayor robo de criptomonedas registrado hasta la fecha y supone otro duro golpe para un sector que lleva años intentando deshacerse de su reputación de hackeos, estafas y fallos en las plataformas de intercambio.

Además, pone en entredicho las propias medidas de seguridad de Binance, al plantear interrogantes sobre cómo una plataforma de intercambio de su tamaño —con más de US$135.00 millones en activos— pudo sucumbir a una brecha de tal magnitud.

Binance anunció que ha reservado US$6.340 millones de los fondos de la compañía a raíz del incidente.

“El mercado de criptomonedas en general ya mostraba una tendencia bajista, por lo que la caída se extendió tan rápidamente”, afirmó el analista jefe de ViaBTC, Jeff Ko. Añadió que Binance puede absorber las pérdidas.

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Cripto bajo presión

Bitcoin y otras criptomonedas ya estaban bajo presión esta semana debido a factores macroeconómicos más amplios que afectaban al mercado. Los contratos de futuros del Nasdaq 100, con gran peso del sector tecnológico, cayeron 2,4% antes de la apertura tras los decepcionantes informes de ganancias de empresas como Amazon.com Inc. e Intel Corp.

El Bitcoin se mantuvo en torno a los US$80.000 durante gran parte de la semana. Sin embargo, el vencimiento el viernes de opciones por valor de US$11.000 millones en la plataforma Deribit influyó en el mercado, lo que contribuyó a la aversión generalizada al riesgo.

Según datos de Coinglass, en un periodo de 24 horas se esfumaron aproximadamente US$1.300 millones en posiciones alcistas sobre criptomonedas.

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“La desventaja es que la serie de duros golpes que ha sufrido la infraestructura de criptomonedas en los últimos meses podría disuadir a los nuevos participantes del mercado”, afirmó Noelle Acheson, autora del boletín informativo Crypto is Macro Now .

“Hemos visto que la autocustodia no es segura, la custodia en las plataformas de intercambio tampoco, y la avalancha de ataques de bots de IA contra la seguridad en todas las aplicaciones en línea va a generar aún más nerviosismo”.

Sin embargo, el aspecto positivo es que “cada nueva brecha de seguridad hace que la seguridad sea más sólida”, añadió.

Tomado de La República.

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