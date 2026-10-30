Banco de la República mantiene la tasa de interés en 12,25%

Contrario a las apuestas del mercado financiero, la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener inalterada la tasa de interés y se ubicó en 12,25%.

"La Junta Directiva tuvo en cuenta que la inflación repuntó levemente y se ubicó en 6,03%, ligeramente por debajo de lo esperado. La inflación básica se redujo de 6,1% a 6%", dijo Leonardo Villar, gerente general del Emisor, en cuanto a las razones detrás de la decisión de mantener la tasa inalterada.

"El fenómeno de El Niño constituye un riesgo al alza importante para las sendas de alimentos y regulados. Las expectativas de inflación de los analistas para diciembre de 2026 aumentaron levemente a 6,9% y para un horizonte de dos años permanecieron en 4%", agregó el gerente del Emisor.

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Villar también aseguró que "el crecimiento anual de la economía se habría desacelerado en el tercer trimestre frente a lo observado en el anterior. Así lo sugieren los indicadores de la demanda interna, que apuntan a un menor crecimiento del consumo, tanto en su componente público como privado".

Impactos de la Ley de Rescate

Frente a la 'Ley de Rescate' presentada por el Gobierno en el Congreso, el gerente del Banco de la República advirtió que "la Junta Directiva manifiesta la importancia del estudio riguroso del proyecto", debido a que afirmó que la evolución de las finanzas públicas es un factor de primer orden en el desempeño macroeconómico futuro y en los esfuerzos por llevar la inflación a su rango meta.

"Un ajuste fiscal como el que se plantea en la Ley de Rescate ayuda a la política monetaria a cumplir con sus objetivos. El objetivo de bajar la inflación es apoyado por un menor déficit fiscal, que tiende a, además de generar deudas que se pueden volver insostenibles, causar excesos de demanda que dificultan el proceso de convergencia hacia la meta", recalcó Villar.

Además, explicó que, un aumento del IVA puede tener impactos inmediatos sobre los precios, pero hay dos consideraciones importantes: la primera es que ese impacto debe sopesarse contra el hecho de que un menor déficit fiscal y un ajuste en las finanzas públicas reducen las presiones y ayudan a bajar la inflación.

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Por último, señaló que ve con buenos ojos la propuesta del proyecto de ley de rescate que plantea que los cobros de IVA serían devueltos a un sector de la población y dijo que el Emisor podría ayudar.

Por último, Villar anunció la compra de US$2.000 millones al Gobierno como complemento del programa de acumulación de reservas.

"Los US$2.000 millones que se van a adquirir al Gobierno de manera directa son adicionales al programa anunciado. El programa tiene una meta de adquirir hasta US$4.000 millones en un plazo máximo de dos años, se ha venido acumulando de una manera más rápida de los estimado; se han comprado en más de tres meses cerca de $1.100 millones", señaló Villar.

El programa de acumulación de reservas internacionales por US$4.000 millones

En la reunión de julio, el Emisor anunció un programa de acumulación de reservas internacionales por hasta US$4.000 millones.

En ese entonces, aunque el gerente del Emisor, Leonardo Villar, aseguró que el objetivo "no es más que fortalecer las reservas internacionales", no descartó que la medida tenga algún impacto sobre el mercado cambiario.

"Es un mecanismo para incrementar el nivel de reservas internacionales. Ese fue el propósito que tuvimos en 2024 y es el mismo que tenemos hoy. Por supuesto, cuando se sale a adquirir dólares se genera una demanda, pero el mecanismo tiene una característica muy útil: los dólares solo se compran cuando están baratos, es decir, cuando la TRM se ubica por debajo de su promedio móvil de los últimos 20 días. En ese momento pueden ejercerse las opciones de compra y, por lo tanto, el mecanismo sí genera una demanda que puede tener algún impacto sobre la TRM, pero ese no es el propósito ni lo que se está buscando", explicó Villar.

Para adquirir las nuevas reservas, el Emisor utiliza subastas de opciones put de acumulación. Este mecanismo permite que los participantes del mercado vendan dólares al Banco de la República únicamente cuando la TRM se ubique por debajo de su promedio móvil de los 20 días hábiles anteriores. De esta manera, el Banco acumula reservas cuando la divisa se encuentra relativamente barata, sin que el objetivo del programa sea influir sobre el comportamiento de la tasa de cambio.

La última decisión de tasas

En la primera reunión de Miguel Gómez como ministro de Hacienda el Banco de la República decidió subir en 25 puntos básicos la tasa de interés a 12,25%.

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Los factores que tuvo en cuenta la cúpula del banco central para dicha decisión fueron la inflación que persiste arriba de 6%, las expectativas inflacionarias para el cierre del año (6,8%), una desaceleración de la actividad económica a 1,1% en julio y la tasa de cambio.

"Las expectativas de inflación de los analistas económicos para diciembre de 2026 según la encuesta de septiembre registraron un nuevo aumento y se situaron en 6,8%, mientras que para un horizonte de dos años se redujeron a 4%", señaló Villar.

Miguel Gómez, ministro de Hacienda, señaló que al Gobierno Nacional le preocupa el aumento de la inflación, presionada por factores externos como el alza del petróleo. “No solo es el tema de los derivados; el petróleo tiene una enorme capacidad de bienes que afecta el consumo de toda la cadena”, dijo.

El ministro Gómez también indicó que "el terremoto afectó una región que es productora de bienes agrícolas, adicionalmente es una región que estratégicamente es importante en términos de logística".

"El terremoto tiene un impacto en los precios; a esto se suma el tema del fenómeno de El Niño cuya intensidad se prevé que es fuerte y que ya empieza a afectar a unas regiones del país especialmente en el aspecto de la producción agrícola", agregó el jefe de cartera.

El ministro de Hacienda dijo que sincronizar los objetivos de la política monetaria con una política de austeridad ayudará a reducir la inflación. “La sincronización es necesaria y urgente, pero vamos en las reuniones analizando cuidadosamente el peso que estos instrumentos tienen. Caminar en la misma dirección genera una mayor eficacia”, señaló.

No obstante, Gómez recalcó que "un aumento moderado de 25 puntos básicos de la tasa de interés era la mejor política mientras se puede tener más claridad sobre lo que será el impacto. Nos pareció prudente mandar esa señal porque la inflación sigue aumentando pero no queremos anticiparnos hasta no conocer datos más precisos sobre el comportamiento de los precios en las próximas semanas y meses".

Tomado de La República.

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