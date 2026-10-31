Medellín y Antioquia serán sedes de la cumbre militar del Comando Sur de EE. UU. contra carteles de la droga

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, anunció, durante el consejo de seguridad realizado este viernes en Medellín, que propuso a Medellín y Antioquia como sede de la próxima reunión de la Coalición contra Carteles de las Américas — A3C, entidad que reúne a más de 19 ministros de Defensa del mundo, en cabeza del Comando Sur de los Estados Unidos.

“En febrero de 2027 se va a desarrollar acá esa reunión que va a fortalecer aún más ese esfuerzo, no solamente de Colombia, sino a través del hemisferio, por ser Antioquia y Medellín el centro desde donde se va a hacer este esfuerzo en la lucha contra el crimen transnacional”, dijo Mora.

La Coalición contra Carteles de las Américas (A3C) es una iniciativa militar y de seguridad multilateral liderada por Estados Unidos, que funciona como el brazo operativo del Escudo de las Américas.

Su objetivo principal es desmantelar organizaciones criminales, por medio del combate a cárteles de la droga y bandas transnacionales catalogadas como grupos “narcoterroristas”.

Además, esta organización promueve la cooperación operativa a través del intercambio de inteligencia en tiempo real, el rastreo de redes financieras y de lavado de dinero, y el uso de tecnología militar avanzada (drones, monitoreo satelital y misiles de precisión).

El gobernador Andrés Julián Rendón expresó su satisfacción por el anuncio, que, dijo, va en sintonía con la persecución a las estructuras ilegales que vienen afectando el orden público en Antioquia.

“Bienvenida la presencia de uniformados de otras latitudes en el marco de la cooperación, porque no hay nada que violente más la soberanía de un país que los bandidos, y no hay nada más contundente, respetando la soberanía del país, que la cooperación decidida y oportuna”, afirmó.

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Centros de fusión: el plan contra criminales

Durante el consejo de seguridad, el gobernador Andrés Julián Rendón propuso al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, la implementación de cuatro centros de fusión para contrarrestar el crimen en subregiones críticas.

La iniciativa consiste en hacer foco, con toda la infraestructura militar y el despliegue de la Fuerza Pública, en las subregiones del Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Oriente y el Suroeste, así como el Valle de Aburrá.

“Dos terceras partes de los homicidios que toman lugar en Antioquia acontecen en la zona rural. Son también las zonas desde donde se obtiene, por parte de los grupos armados organizados, las rentas criminales del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión”, dijo el mandatario para argumentar su propuesta.

Antioquia atraviesa una situación crítica en las subregiones señaladas, como consecuencia de la disputa por el control territorial entre organizaciones como Disidencias de las Farc, Eln y Clan del Golfo o Ejército Gaitanista.

Una de las más complejas es el Nordeste, donde líderes sociales han denunciado la aparición de cuerpos embolsados y retenes ilegales para restringir el tránsito de los habitantes de veredas, así como el transporte de productos.

En el Oriente del departamento la situación no es menos difícil. Allí, recientemente, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la presencia e injerencia del Clan del Golfo, así como de la organización El Mesa, que atemorizan a la población mediante extorsiones y enfrentamientos armados.

De igual manera, el ministerio público reveló que, incluso, en el Oriente estas estructuras ilegales tienen escuelas criminales con el fin de reclutar a menores de edad y, además, denunció que vienen permeando juntas de acción comunal con el fin de tener incidencia política.

Sobre la estrategia planteada por el gobernador, el ministro Mora aseveró que desde el Gobierno Nacional se contendrá la expansión de grupos armados en Antioquia, especialmente del Clan del Golfo.

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“Vamos a desarrollar una intervención integral en los escenarios de disputa territorial en cuatro subregiones que coinciden con el análisis que tenía el secretario de Seguridad de Antioquia y las preocupaciones de algunos alcaldes”, indicó el jefe de la cartera de Defensa.

El alto funcionario reveló que, como otra de las medidas para contrarrestar la presencia de los grupos ilegales, reforzará la seguridad en la infraestructura crítica del departamento y se harán algunos cambios para incrementar el número de uniformados en estaciones de Policía del departamento. Así mismo, anunció el lanzamiento, en los próximos días, de una estrategia nacional para luchar contra la minería ilegal, que estará focalizada en Antioquia.

En el consejo de seguridad, al que además de Rendón y Mora asistieron integrantes de la cúpula militar y policial, así como alcaldes y secretarios de nueve municipios, el gobernador insistió en la solicitud de recategorizar a “El Mesa” como un grupo armado organizado para que reciba “todo el poder de fuego y toda la contundencia no solo de las fuerzas policiales, sino también de las fuerzas militares”.

Así mismo, recordó la disposición de las autoridades seccionales para apoyar la erradicación forzosa de cultivos ilícitos con “una máquina que sustituya la erradicación manual que se conoce como la Killer Coca y la aspersión con drones utilizando glifosato a nivel docelar”.

Finalmente, el mandatario destacó la reactivación, por parte del Gobierno Nacional, de la base policial de La Paraguaya, en Caucasia, como centro de lanzamiento de operaciones para contrarrestar el narcotráfico y la minería ilegal en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca.

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