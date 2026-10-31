Fiduprevisora dejará de administrar el Fomag: ¿qué pasará con la salud del magisterio?

El Gobierno nacional anunció que no prorrogará el contrato de fiducia con Fiduprevisora para la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). La decisión se hará efectiva a partir del 1 de noviembre de 2026 y estará acompañada de un periodo de transición de un año, con posibilidad de extenderse por otro más.

El anuncio fue realizado el viernes 30 de octubre por el Ministerio de Educación Nacional, durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Fomag. La determinación pone fin a un contrato de fiducia mercantil que fue suscrito en 1990 y que, después de 36 años, no será renovado.

Según explicó la cartera de Educación, la decisión se tomó a partir de recomendaciones de los ministerios de Trabajo y Hacienda, así como de los representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). También se tuvieron en cuenta revisiones jurídicas, técnicas, financieras y operativas, informes de supervisión, hallazgos de organismos de control y las inquietudes expresadas por los docentes y otros actores del sistema.

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¿Qué pasará con la atención en salud de los maestros?

Uno de los principales interrogantes que genera esta decisión está relacionado con la continuidad de los servicios médicos para los docentes afiliados al Fomag y sus familias.

Frente a esto, el Ministerio de Educación aseguró que la transición tendrá como prioridad garantizar la prestación de los servicios de salud, incluidos los tratamientos que ya están en curso y el acceso a medicamentos. Asimismo, se mantendrá el trámite y reconocimiento de las prestaciones económicas, de acuerdo con los procedimientos y términos establecidos.

La entidad precisó que la no renovación del contrato no significa que se puedan interrumpir los servicios de salud por parte de las instituciones prestadoras (IPS), ni que se afecte el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de los maestros.

Para garantizar la operación durante este periodo, el Ministerio de Educación solicitó a Fiduprevisora un plan detallado de actividades que permita asegurar la continuidad de los servicios. También pidió a la Superintendencia Nacional de Salud realizar un seguimiento especial y ejercer vigilancia sobre la atención que reciben los docentes y sus beneficiarios.

Gobierno busca corregir fallas en el sistema

La decisión, según el Gobierno nacional, busca abrir una nueva etapa en la administración del Fomag y revisar las condiciones institucionales, operativas y financieras bajo las cuales funciona el sistema.

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, sostuvo que no es posible prolongar las condiciones que han contribuido a la crisis del modelo y señaló que el Ejecutivo asumirá la responsabilidad de conducir la transición y corregir las fallas documentadas.

Por su parte, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, indicó que los docentes no deben asumir las consecuencias de los problemas administrativos y reiteró que la salud y las prestaciones sociales son derechos que deben ser protegidos por el Estado.

Entre tanto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señaló que los recursos destinados a la atención en salud del magisterio deben manejarse con transparencia, trazabilidad y control, para que se traduzcan en servicios efectivos para los maestros y sus familias.

La transición comenzará este domingo 1 de noviembre y se extenderá inicialmente durante 12 meses, con la posibilidad de una prórroga por un año adicional. Durante ese periodo, el Gobierno deberá garantizar la continuidad de la atención y avanzar en los ajustes necesarios para la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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La difícil situación del Fomag

Los problemas del Fomag se intensificaron durante el Gobierno Petro, cuando se decidió que la entidad administraría directamente los servicios de salud de los maestros y no a través de la contratación con entidades particulares, como lo había hecho en el pasado.

Recientemente, la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta advirtiendo que sólo para terminar este año hacían falta unos $1,8 billones para financiar el componente de salud del sistema.

Según la entidad, aunque el Consejo Directivo del fondo aprobó un traslado presupuestal de $859.000 millones para fortalecer el componente de salud, quedó un faltante de $1,84 billones para atender la vigencia 2026.

La Superintendencia Nacional de Salud también indicó que el Fomag tiene cuentas por pagar que superan los $2,4 billones de pesos por concepto de prestación de servicios de salud, insumos y medicamentos.

Según el informe de la entidad con corte al 30 de junio de 2026, el 51% del pasivo total ($1,24 billones) se encuentra en mora crítica superior a los 180 días.

Fiduprevisora se acogió a la decisión