¿Qué pasó con la biblioteca Marco Fidel Suárez? Esto respondió la Cancillería

La primera denuncia se conoció a las 7:00 de la noche del jueves 29 de octubre. Harold González, exdirector de la Academia Diplomática de Colombia en la Cancillería, mostró un video en su cuenta de Twittter.

Allí mostraba un camión, a las afueras de la Cancillería colombiana, lleno de libros: “Este camión está lleno del mayor acervo documental y bibliográfico en relaciones internacionales de nuestro país. La Biblioteca Marco Fidel Suárez lleva más de 70 años de funcionamiento y en medio de la lluvia, de manera soterrada, y después de haber dicho que no tenían planificado ningún tipo de traslado, no sabemos qué libros están trasladando, ni para dónde los llevan”, denunció.

Añadió González que son cerca de 21.000 libros los que fueron trasladados y que ese era el segundo camión que salía.

Varios medios ya habían indagado en la Cancillería informaciones preliminares que habían llegado sobre que estaban planeando este desmonte la biblioteca Marco Fidel Suárez para poner una capilla. @EspinosaRadio confirmó que se lo negaron: “Pregunté e un funcionario de la Cancillería. El señor lo negó. El señor mintió. No solo en el gobierno decidieron no hablar, sino que cuando sí contestan, mienten”.

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Por otro lado, la Asociación Diplomática y Consular de Colombia –ASODIPLO– expresó su profunda preocupación por el traslado de las colecciones y el archivo histórico de la Biblioteca Marco Fidel Suárez de la Cancillería.

“La Asociación hace un llamado urgente al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informe sobre las condiciones en las que se está realizando este procedimiento, los protocolos técnicos de conservación, embalaje y transporte, así como las razones administrativas que motivaron la decisión.

ASODIPLO reitera la importancia de preservar la integridad de este patrimonio bibliográfico e histórico, garantizar su carácter público, su adscripción a la Academia Diplomática y su permanencia en el complejo del Palacio de San Carlos, en condiciones adecuadas para su consulta.

La memoria diplomática de Colombia debe protegerse y conservarse”, escribieron.

Respuesta de la Cancillería

EL COLOMBIANO consultó con la Cancillería sobre el retiro de estos libros. Confirmaron que efectivamente eran textos y no habia en las cajas ningún documento de valor patrimonial.

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“Durante la jornada de reubicación, iniciada en las últimas horas, funcionarios de la Biblioteca, de la Academia Diplomática y del Archivo, la Oficina Asesora de Planeación y Control Interno de Gestión realizaron seguimiento permanente al embalaje, transporte y recepción del material bibliográfico y documental. El proceso se desarrolló bajo estrictos protocolos de conservación y custodia, permitiendo trasladar satisfactoriamente la mayor parte del acervo a la nueva sede de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo.

Se contempló que el archivo patrimonial, conformado por alrededor de 2.000 volúmenes, se mantendrá en su actual ubicación la cual contó con el aval técnico de la Biblioteca Nacional por sus condiciones ambientales y de seguridad. Se aclara que este componente tiene acceso restringido por su condición patrimonial, por lo tanto no es indispensable su reubicación en la nueva sede de la Academia”, explicaron.

Y en general explicaron que la reunificación de la Biblioteca Marco Fidel Suárez y la Academia Diplomática “constituye un paso estratégico para recuperar una relación histórica y académica que fortalece la formación de los futuros diplomáticos colombianos. Asimismo, permitirá acercar los recursos documentales y de investigación a estudiantes, docentes e investigadores, favoreciendo un ecosistema académico más integrado y eficiente”.

Tomado de El Colombiano.

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