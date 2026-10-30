Iván Duque respalda la ley de rescate fiscal y pide revisar el sistema tributario

La propuesta de ley de rescate fiscal presentada por el Gobierno nacional continúa generando reacciones en distintos sectores políticos y económicos. Mientras crecen las preocupaciones por el posible impacto de los nuevos impuestos en los ciudadanos, el expresidente Iván Duque manifestó su respaldo a la iniciativa y señaló que Colombia necesita adoptar medidas para enfrentar el panorama de las finanzas públicas.

El exmandatario se pronunció en la tarde de este viernes y sostuvo que, aunque las decisiones que contempla el proyecto pueden resultar impopulares, son necesarias para atender la situación fiscal del país, que atribuyó a las decisiones económicas del gobierno de Gustavo Petro.

“Gobernar es hacer lo correcto, aunque sea impopular. Colombia requiere un pacto fiscal con la contribución de todos, ante la destrucción de las finanzas públicas que dejó el populismo cósmico. Corregir las fallas estructurales del sistema tributario, al mismo tiempo que se reduce el gasto, es lo responsable”, precisó.

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Duque también cuestionó los discursos que, a su juicio, podrían obstaculizar la discusión de la propuesta y pidió que el Congreso adelante un debate centrado en las necesidades económicas del país.

Iván Duque advierte sobre el panorama fiscal de Colombia

En su pronunciamiento, el expresidente insistió en que el país necesita revisar su sistema tributario y adoptar medidas para aumentar los ingresos del Estado, sin dejar de lado la reducción del gasto público.

“Si no se ordena el sistema tributario de Colombia, la crisis que se puede desatar es de proporciones caóticas. Colombia necesita tanto ajuste fiscal como aumentar los ingresos para invertir en desarrollo, crecimiento y cerrar las brechas sociales”, dijo el exmandatario.

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Asimismo, consideró que no es momento para oportunismos políticos ni planteamientos demagógicos. En ese sentido, afirmó que el país merece una discusión constructiva en el Legislativo, “y no pirómanos llamando de nuevo a la destrucción con fines electoreros”.

Mauricio Cárdenas también respalda la ley de rescate fiscal

A las declaraciones de Duque se sumó Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, quien también expresó su apoyo a la iniciativa del Gobierno Nacional.

El exfuncionario calificó el proyecto como un “paso necesario para enfrentar la crisis de las finanzas públicas”. Además, destacó que la propuesta contempla un recorte de $40 billones en el gasto público y un incremento del recaudo tributario.

“Un ajuste necesario para recuperar la sostenibilidad fiscal”, precisó Cárdenas.

De esta manera, la ley de rescate fiscal continúa en el centro de la discusión nacional, especialmente por las medidas tributarias y fiscales que plantea y sus posibles efectos sobre la economía de los colombianos.

Tomado de El Universal.

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