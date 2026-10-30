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Defensoría reportó 24.873 desplazados en Colombia entre enero y septiembre de 2026
Aunque la cifra de desplazados disminuyó frente al mismo periodo de 2025, Norte de Santander sigue entre los departamentos con más personas afectadas por esta problemática.
Authored by
cesarmuñoz
Para miles de personas en Colombia, quedar confinadas significa no poder desplazarse libremente por el territorio en el que viven.
Colprensa
Colprensa
Viernes, 30 de Octubre de 2026

Un total de 24.873 personas han sido afectadas por desplazamientos forzados masivos en Colombia entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con el boletín mensual de la Defensoría del Pueblo sobre dinámicas de movilidad humana forzada.

De acuerdo con el informe, entre enero y septiembre de este año se documentaron 118 eventos, con el Departamento del Cauca encabezando la lista con 6.753, seguido de Norte de Santander con 4.364 y Antioquia con 3.369.

A la lista se suman Nariño, con 2.577, y Bolívar, con 2.228. También se registraron afectaciones en Magdalena, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, La Guajira, Caquetá, Meta, Guaviare, Atlántico, Vichada y Amazonas.

Aunque la cifra es inferior a la reportada durante los primeros nueve meses de 2025, cuando se contabilizaron 93.005 personas afectadas en 95 eventos, la entidad advierte que las comunidades étnicas siguen siendo las más afectadas.

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Durante septiembre se presentaron seis eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 691 personas. Los hechos ocurrieron en municipios de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca y Meta. El caso con mayor número de personas afectadas se registró en Río Viejo, Bolívar, con 424.

La Defensoría identificó entre las principales causas de estos desplazamientos las amenazas, los combates, los ataques con drones equipados con explosivos, los actos terroristas, los contactos armados y la pérdida de bienes.

Según el boletín, las disidencias de las extintas Farc, el Eln y las autodenominadas Agc o Egc tienen una incidencia importante en dichos desplazamientos.

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Además de los desplazamientos, la Defensoría documentó 73 eventos de confinamiento entre enero y septiembre, que limitaron la movilidad de 85.484 personas.

Chocó fue el departamento con más personas confinadas, con 16.144, seguido de Cauca, con 13.048; Putumayo, con 12.879; Caquetá, con 11.651, y Bolívar, con 11.118.

En septiembre se reportaron diez eventos de confinamiento que afectaron a 5.876 personas en municipios de Bolívar, Cauca, Chocó, La Guajira y Putumayo.

Al igual que con el desplazamiento, las amenazas, los combates, los contactos armados, los ataques con drones y los retenes ilegales figuran entre las situaciones identificadas por la entidad.

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