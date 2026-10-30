Misión de la ONU seguirá verificando acuerdo, pero sin reforma rural

En una votación llevada a cabo este viernes en el Consejo de Seguridad, se decidió de manera unánime mantener el mandato de la misión de la ONU en Colombia durante un año más.

Con una votación de 15 a favor sobre 15 posibles, se determinó la extensión de este mandato hasta el 31 de octubre del 2027, aunque con mayores limitaciones como lo es la exclusión de la reforma rural integral.

La decisión se tomó luego de los pedidos del gobierno de Abelardo de la Espriella, que en cabeza del Canciller Omar Bula pidieron extender este mandato, pero eliminando la reforma rural que calificaron como "responsabilidad a largo plazo".

"La reforma rural integral por su parte tiene una naturaleza distinta, incorporada al mandato de la misión en 2023 constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del estado colombiano", señaló Bula.

El pedido del Canciller el pasado 12 de octubre al Consejo de Seguridad fue focalizar el mandato de la misión de verificación reincorporación y las garantías de seguridad están directamente vinculadas con la transición de los antiguos integrantes de las Farc.

Luego de darse la votación, varios representantes de los países presentes se pronunciaron ante la aprobación de esta nueva resolución de la ONU en Colombia, como fue el caso de Reino Unido.

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La delegación del país europeo señaló la necesidad de no perder los resultados obtenidos durante los diez años con el acuerdo de paz, pero también "hacer frente ante los retos de seguridad que no es incompatible, sino que son retos que se refuerzan mutuamente" para la paz de Colombia y toda la región".

Estados Unidos y el apoyo a De la Espriella

En el Consejo de Seguridad también intervino el representante de los Estados Unidos, quien resaltó esta aprobación, destacando como la llegada del presidente de la Espriella fue clave para apoyar esta resolución.

"Hace un año no hubiéramos acompañado el mandato de esta Misión. Las tareas del mandato eran inalcanzables, pero esto ha cambiado bajo el presidente De La Espriella quien ha pedido por su propia iniciativa que se limite el ámbito de esta Misión volviendo a su función central: garantías de seguridad y reintegración. Hemos apoyado esa solicitud y nos complace verla plasmada en el texto", indicó la representante.

Además, insistió en que el consejo de seguridad debe enfocarse en no otorgar "mandatos infinitos", sino que cada estado "de un paso adelante y lideren en misiones de paz y seguridad, dejando a un lado querer hacerlo todo para todos".

En las intervenciones también estuvieron países como China, Rusia, Panamá y Dinamarca, quienes resaltaron la necesidad de una mayor presencia del estado para cumplir lo firmado en el acuerdo de paz y enfrentar los retos de violencia que se viven actualmente.

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