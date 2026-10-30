¿Llegaron menos turistas de los reportados? Mincomercio cuestiona cifras del gobierno Petro

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, cuestionó las cifras de visitantes internacionales presentadas durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro y denunció presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la promoción turística y a proyectos del sector.

Las declaraciones las entregó durante la inauguración del primer tramo del Gran Malecón del Mar, en Cartagena. Según el funcionario, una revisión técnica encontró que en 2024 ingresaron al país 300.000 visitantes menos de los que se habían reportado oficialmente.

“Recibimos unas cifras de visitantes infladas, un derroche en el gasto de promoción internacional. Los principales indicadores de ocupación, ingresos y empleo, de capa caída, y graves denuncias de corrupción y malos manejos, sobre todo en Fontur”, afirmó el ministro.

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Gómez Amín agregó que, de acuerdo con la revisión de su cartera, en 2025 el turismo receptivo cayó un 16 % y durante 2026 se registraron cinco meses consecutivos de descensos mensuales. La disminución acumulada, según indicó, se acercaba al 4,6 % hasta agosto.

MinComercio cuestiona el gasto en promoción internacional

El jefe de la cartera también criticó los recursos destinados por la anterior administración a la promoción turística de Colombia en el exterior. A su juicio, el aumento del gasto no se reflejó en mejores resultados para el sector.

“Mientras el desgobierno anterior duplicaba su gasto en promoción internacional, las cifras de ocupación hotelera, empleos, ingresos reales y el valor agregado del PIB acumulaban meses y meses de comportamiento negativo. En 2025, el año en que más se gastó, los visitantes cayeron”,

El ministro sostuvo que no se pueden presentar como logros los indicadores de crecimiento del turismo mientras, según su lectura, empresarios, trabajadores y otros actores de la cadena productiva enfrentan dificultades.

Denuncian contratación por más de $125.000 millones en Fontur

Otro de los señalamientos de Gómez Amín se refirió al Fondo Nacional de Turismo (Fontur). El funcionario aseguró que, durante los cuatro días anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, se firmaron 148 contratos por un valor superior a los 125.000 millones de pesos.

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Según su denuncia, más de 100.000 millones de pesos se concentraron en apenas dos días, una situación sobre la que pidió explicaciones.

“¿A dónde fue a parar esa plata? Con esos recursos hubiéramos podido financiar entre 15 y 30 obras de infraestructura, como plazas de mercado y muelles turísticos en pequeños municipios”, manifestó.

Los señalamientos del ministro ponen bajo cuestionamiento la contratación y el manejo de los recursos de Fontur durante la administración anterior. Sin embargo, las declaraciones corresponden a denuncias del actual Gobierno y, por sí solas, no constituyen una determinación judicial sobre la existencia de irregularidades o responsabilidades.

Tomado de El Universal.

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