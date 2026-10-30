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Mincultura reducirá su nómina y liquida contrato de $5.000 millones firmado en julio
La ministra Paola Holguín anunció una reducción de personal y explicó las razones para terminar anticipadamente el contrato destinado a comprar cinco unidades móviles culturales.
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cesarmuñoz
Citan a Paola Holguín, MinCultura, a debate de control político por retiro de obras del Museo Nacional
Colprensa
Colprensa
Viernes, 30 de Octubre de 2026

La ministra de Cultura, Paola Holguín, anunció una reducción drástica del personal del Ministerio para destinar mayores recursos a programas y funciones misionales. Además, anunció la terminación anticipada de un contrato por $5.000 millones firmado durante el gobierno de Gustavo Petro.

"Corrupción también es gastarse la plata en burocracia y no en lo misional de cada Ministerio", manifestó Holguín.

Explicó que el Ministerio, en los últimos 20 años, ha tenido en promedio 315 empleados, pero el gobierno de Gustavo Petro duplicó la planta de personal creando 323 cargos nuevos, además de que armó una especie de nómina paralela, con 1.490 contratistas.

Lea aquí: Iván Duque respalda la ley de rescate fiscal y pide revisar el sistema tributario

"En la Patria Milagro, en el gobierno de Abelardo de la Espriella, tenemos el compromiso de adelgazar el tamaño del Estado, de invertir de manera eficiente los recursos, por eso vamos a hacer una drástica reducción burocrática para que el dinero de los colombianos se invierta en lo misional y no pagando corbatas", manifestó.

Holguín también denunció un contrato firmado en julio de 2026 por el Gobierno Petro por $5 mil millones de pesos para la compra de cinco unidades móviles para actividades culturales.

Estas unidades, supuestamente, tenían el objetivo de funcionar como aulas móviles, para desarrollar actividades culturales, pero el proceso de compra no se pudo llevar a cabo y fue necesario liquidar anticipadamente el contrato, por mutuo acuerdo.

"El Ministerio identificó deficiencias en la planeación, estructuración, adjudicación y desarrollo de dicho contrato. La adjudicación se efectuó con un único proponente y no se atendió el hallazgo preventivo que en su momento hizo la veeduría ciudadana nacional. A eso se suman presuntos incumplimientos por parte del contratista", dijo la ministra.

El Ministerio puso el caso en conocimiento de la Procuraduría para que investigue las posibles irregularidades que se hayan presentado.

"La falta de planeación en la ejecución de recursos públicos también es corrupción", dijo Holguín.

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