¡No eran cuchillos, sino escopetas! Disputa entre hermanos dejó un capturado en Bucarasica

A las instalaciones de la Policía en Bucarasica llegó, en horas de la madrugada, un hombre alterado y asustado. Desesperado, pidió ayuda porque, según denunció, su hermano lo estaba amenazando con un cuchillo.

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Sorprendidos por el llamado, hecho a las 2:00 de la madrugada durante el fin de semana, los uniformados acudieron al lugar donde presuntamente ocurrían los hechos, en el barrio El Córdoba, en el casco urbano del municipio.

Según la declaración del denunciante, Javier Antonio Ovallos Lázaro habría llegado a su vivienda notoriamente alterado y con un cuchillo en la mano, con el que los estaría amenazando.

Sin embargo, al llegar al sitio, los policías encontraron una escena diferente. Javier estaba en la puerta de la casa, pero no tenía un cuchillo, sino dos escopetas, lo que agravó la situación.

Por fortuna, el hombre se calmó al notar la presencia de los uniformados, quienes lograron quitarle las armas. Cuando le solicitaron los permisos para su porte legal, manifestó que no los tenía, por lo que fue capturado de inmediato por el presunto delito de porte ilegal de armas de fuego.

Javier Antonio, de 47 años, fue trasladado a las instalaciones judiciales y dejado a disposición de la autoridad competente, mientras avanzaba el proceso de judicialización. Las autoridades también buscan establecer los motivos que desencadenaron el altercado familiar.

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