Trump asegura que el Gobierno de Cuba “no va a durar mucho más” y anticipa cambios

Este sábado el presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que el Gobierno de Cuba “no va a durar mucho más” y que se verán resultados en La Habana “dentro de estos dos años y medio, incluso antes de eso”, afirmó.

El republicano calificó de nuevo a la isla como “un país fallido” y ratificó que su Administración sigue muy de cerca la situación en Cuba y todo lo que hace el gobierno del presidente cubano Miguel Diaz-Canel.

Al ser preguntado durante un acto político en Florida sobre las probabilidades de que la dinastía de los Castro permanezca al frente del poder durante los próximos dos años que Trump está en el poder, el líder republicano respondió que la permanencia del sistema actual tiene los días contados.

“Diría que no va a durar mucho más. Miren, es un país fallido. Vamos a hacer que la gente regrese allí muy pronto”, aseguró en un video que fue publicado este sábado por medios locales.

Puede leer: Video | Esposado de pies y manos: así fue el traslado de Miguel Quintero a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá

Reflejo de Venezuela

Donald Trump vinculó la situación de Cuba con la estrategia aplicada hacia otros países de la región, destacando lo sucedido con Venezuela y señalando que podrían abordar un escenario tras otro. “Vamos a terminar con uno y luego tal vez le echemos un vistazo al otro”, comentó Trump.

Indicó que su Gobierno está vigilando a Cuba “muy de cerca”, y mencionó que el secretario de Estado, Marco Rubio, está pendiente del asunto debido a sus raíces familiares de origen cubano.

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13 .