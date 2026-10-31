Video | Esposado de pies y manos: así fue el traslado de Miguel Quintero a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá

Cabizbajo, esposado de manos y pies y vestido con el uniforme beige y naranja de recluso, así fue visto Miguel Quintero en la noche de este viernes 30 de octubre durante su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.

Quintero llegó al Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, en un vehículo del Inpec, acompañado por funcionarios de esa entidad y de la Policía Nacional. Desde allí abordaría un avión con destino a Boyacá.

El traslado se produce luego de que este mismo viernes un juez de segunda instancia revocara la medida de detención domiciliaria que tenía desde el pasado 2 de octubre y ordenara su reclusión en un centro penitenciario.

El Inpec designó su reclusión en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita, Boyacá, también conocida como El Barne.

Este es uno de los establecimientos carcelarios de mayor seguridad del país. Está ubicada en el kilómetro 17 de la vía que comunica a Tunja con Paipa, en Boyacá. Fue inaugurada en 2002 y cuenta con capacidad para albergar a cerca de 1.600 internos.

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El centro penitenciario dispone de tres anillos de seguridad, cámaras de vigilancia, sensores, equipos de rayos X, reflectores y sistemas de control de acceso. Además, cuenta con pabellones de aislamiento.

Allí Quintero ocuparía una de las celdas de aproximadamente dos por tres metros, dotada de una cama de concreto, un sanitario de aluminio y un lavadero.

La decisión se tomó ante el riesgo de que pudiera interferir en la investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, proceso en el que es investigado por los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación.

El proceso penal contra Quintero está relacionado con presuntas irregularidades en un contrato por $17.656 millones celebrado entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, durante el periodo comprendido entre 2021 y 2023. La Fiscalía lo señala de haber participado en un supuesto entramado para direccionar contratos y apropiarse de recursos públicos.

De acuerdo con el ente acusador, Quintero habría recibido el 15% de los recursos involucrados, equivalentes a $2.481 millones, de los cuales $1.654 millones habrían sido para beneficio propio y $827 millones para terceros.

Por estos hechos enfrenta cargos por celebración indebida de contratos y peculado por apropiación. La investigación también involucra a otros funcionarios y particulares, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de las responsabilidades individuales.