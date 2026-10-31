Asesinan a dragoneante del Inpec cerca de la cárcel Villahermosa, en Cali

El asesinato de un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrenta el personal de custodia en Colombia. Esta vez, la víctima fue Luis Francisco Ramírez, dragoneante de la cárcel de Villahermosa, en Cali, quien fue asesinado el viernes 30 de octubre, a pocas cuadras del establecimiento donde trabajaba.

El crimen ocurrió en el barrio El Recuerdo, durante la tarde del viernes, después de que el funcionario terminara su jornada laboral. De acuerdo con las primeras versiones conocidas, Ramírez fue atacado cuando se encontraba cerca del centro de reclusión.

Aunque hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias del homicidio, se espera que las autoridades adelanten las investigaciones para establecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar los motivos detrás del asesinato.

La noticia fue confirmada por el Inpec, entidad que expresó su rechazo y lamentó la muerte del funcionario a través de un pronunciamiento publicado en sus canales oficiales.

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“Desde el Inpec lamentamos profundamente el asesinato del Dg. Luis Francisco Ramírez, quien laboraba en la cárcel de Cali”, señaló la institución.

Además, la entidad manifestó su preocupación por las amenazas y los hechos de violencia que afectan a quienes trabajan en el sistema penitenciario. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezca lo ocurrido y se garantice justicia.

“Este crimen nos enluta y merece nuestro absoluto rechazo”, agregó el organismo.

La violencia contra los funcionarios del Inpec

El asesinato de Luis Francisco Ramírez se suma a otros hechos violentos registrados durante octubre contra trabajadores del sistema penitenciario en el país, quienes han sido víctimas de ataques armados, amenazas e intimidaciones.

Uno de los casos más recientes ocurrió el lunes 12 de octubre en Cúcuta, Norte de Santander. Allí fue asesinado el dragoneante Bryan Rangel Saavedra, funcionario de la cárcel Modelo, cuando se encontraba en una estación de servicio del sector Prados del Este.

Según la información conocida sobre ese caso, Rangel Saavedra había terminado su turno y estaba abasteciendo su vehículo cuando fue atacado con varios disparos. El hecho ocurrió en la vía conocida como Anillo Vial, aproximadamente a tres kilómetros del establecimiento penitenciario.

A este homicidio se suma un atentado registrado el sábado 10 de octubre en Barranquilla, en el que resultaron gravemente heridos los funcionarios del Inpec Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín.

Los hechos han puesto nuevamente la atención sobre las condiciones de seguridad de los trabajadores penitenciarios, que enfrentan riesgos tanto dentro como fuera de los establecimientos de reclusión.