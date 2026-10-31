Por segunda vez en menos de un mes, atacan el peaje El Mango en Cauca

Un nuevo atentado con explosivos se registró hacia las 6:00 de la mañana de este sábado 31 de octubre en el peaje El Mango, ubicado en el sector La Depresión, en el municipio de La Sierra, Cauca.

De acuerdo con los primeros reportes, una motocicleta acondicionada con explosivos fue detonada cerca de las casetas de cobro, lo que destruyó parte de la infraestructura y provocó la suspensión total del tránsito vehicular por este tramo de la vía Panamericana.

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El hecho corresponde al segundo ataque contra este peaje en menos de un mes. La explosión ocurrió cerca de las instalaciones provisionales que habían sido habilitadas después del atentado del pasado 12 de octubre, cuando un carro bomba destruyó la infraestructura original y dejó 11 personas lesionadas.

Tras la nueva detonación, unidades del Ejército Nacional y organismos de emergencia, entre ellos Bomberos, llegaron al lugar para atender la situación y adelantar las verificaciones correspondientes.

En cuanto a las personas afectadas, los reportes preliminares indican que la explosión no dejó personas heridas. Sin embargo, dos trabajadoras del peaje sufrieron aturdimiento por la onda explosiva y recibieron atención del personal de salud.

Segundo atentado contra el peaje en octubre: comunidad pide que deje de funcionar

El alcalde de La Sierra, Manuel Fernando Guerrero, se refirió a las consecuencias del ataque y señaló que la explosión también afectó las viviendas ubicadas en los alrededores del peaje. Según explicó, la onda expansiva rompió varios vidrios y ocasionó nuevos daños en los techos de algunas casas que habían sido intervenidas recientemente.

“La zozobra, el miedo y la negativa de la comunidad frente a este peaje hoy, con ese segundo bombazo, son más que evidentes. Hoy nuevamente las casas volvieron a ser afectadas: varios vidrios se quebraron por la onda explosiva. Tengo entendido que parte de los techos que habíamos entregado hace poco volvieron a fracturarse, entonces la comunidad está con miedo y con una negativa de que ese peaje siga funcionando allí”, señaló el alcalde.

El mandatario también indicó que los habitantes de la zona solicitan que el peaje no continúe operando en ese punto, debido a los dos ataques registrados durante octubre y a las afectaciones que han sufrido las viviendas cercanas.

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El primer atentado ocurrió el lunes 12 de octubre, cuando un vehículo cargado con explosivos fue detonado en el mismo sector. En esa oportunidad, el Ejército Nacional atribuyó la acción al GAO-r Estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc. El ataque dejó 11 personas lesionadas y destruyó las instalaciones del peaje.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes están detrás de la nueva acción violenta y determinar las circunstancias en las que fue activado el artefacto explosivo.

Mientras avanzan las labores de verificación, el tránsito permanece suspendido en este tramo de la vía Panamericana. Por esta razón, las autoridades recomendaron a los conductores evitar acercarse al sector de La Depresión, atender las indicaciones de los organismos presentes y utilizar rutas alternas para continuar sus recorridos.